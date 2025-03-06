DuckDuckGo, yapay zekâ sohbet botlarını tarayıcısına entegre etti. Kullanıcılar anonim şekilde farklı yapay zekâ modellerini kullanabilecek.

DuckDuckGo, yapay zekâ destekli arama aracını geliştirdiğini duyurdu. Yeni güncellemeyle birlikte arama motorundaki yapay zekâ yanıtları beta sürecini tamamladı ve artık sonuçları sadece Wikipedia değil, farklı web sitelerinden de çekiyor.

DuckDuckGo, popüler yapay zekâ sohbet botlarını özel tarayıcısına getirdi. İşte detaylar!

Yapay zekâ sohbet botlarını tarayıcısına taşıdı

ABD merkezli teknoloji şirketi DuckDuckGo, yapay zekâ tabanlı yanıtları ilk kez 2023 yılında DuckAssist adıyla kullanıcıların hizmetine sunmuştu. Yeni gelen bu özellik ile kullanıcıların isteğine göre sıklıkla ya da tamamen kapatılarak kullanılabiliyor olacak. DuckDuckGo CEO'su Gabriel Weinberg, şu an yapay zekâ yanıtlarının sorguların yüzde 20'sinde göründüğünü ve ilerleyen dönemde bu oranı artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

DuckDuckGo ayrıca Duck.ai isimli sohbet robotunun beta sürecini tamamladığını duyurdu. GPT-4o mini, Llama 3.3 ve Claude 3 Haiku gibi çeşitli yapay zekâ modellerini destekleyen Duck.ai'nin, kullanıcıların anonim şekilde sohbet etmelerine olanak tanıdığı ifade edildi. Kullanıcı verilerinin yapay zekâ modellerinin eğitiminde kullanılmadığı özellikle vurgulandı.

Yeni güncellemelerle birlikte Duck.ai'ye web arama desteğinin yanı sıra sesli komut ve görsel yükleme özelliklerinin de kısa süre içinde ekleneceği açıklandı. DuckDuckGo'nun yapay zekâ araçlarının ayrı bir uygulama olarak değil, doğrudan DuckDuckGo tarayıcısı veya Duck.ai web sitesi üzerinden kullanıcıların erişimine sunulduğu bildirildi.