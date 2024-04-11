DuckDuckGo, var olan gizlilik seviyesinin ötesinde bir hizmet arayanlar için yeni bir abonelik sistemi duyurdu.

Çevrimiçi aktivitelerinin takip edilmesini istemeyenlerin favori tarayıcı ve arama motorlarından olan DuckDuckGo, daha katmanlı bir koruma ve gizlilik isteyenler için yeni bir abonelik paketi duyurdu. VPN, cihaz üstünde kişisel bilgileri silme ve 7/24 kimlik hırsızlığı restorasyonu hizmetleri sunan paketin fiyatı ise 9,99 dolar olarak belirlendi. Paketin ismi ise PrivacyPro oldu.

Pakette yer alan VPN hizmeti için WireGuard'ın açık kaynak kodlu VPN'inin kullanıldığı belirtildi. PrivacyPro aboneleri, böylelikle internet bağlantılarını uçtan uca şifreli olarak kullanabilecekler.

DuckDuckGo'nun ilk ücretli aboneliği

DuckDuckGo çok uzun zamandır hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyordu. Firmanın tarayıcısını, arama motorunu, çeşitli eklentilerini ve mail koruma hizmetini kullanmak ücretsizdi. PrivacyPro ile birlikte firma ilk defa ücretli bir hizmet sunmuş oldu. Öte yandan aradığınız şey sadece VPN ise piyasada daha uygun fiyatlı alternatifler de bulunuyor.

DuckDuckGo, çalışma prensibi olarak oldukça katı bir takip engelleyici olarak çalışıyor ve kullanıcıların e-posta, uygulama ve reklam takip yazılımlarından kaçınabilmesini sağlıyor. Firmanın sitesinde yer alan bilgilere göre DuckDuckGo arama geçmişlerini kendisi takip etmediği gibi üçüncü parti uygulamalara da bu izni vermiyor.

Yeni uçtan uca şifreli kullanımda da PrivacyPro kullanıcılarına, kullanıcı adı ve şifresi yerine rastgele ID'ler verilecek. İnternet servis sağlayıcıları da arama geçmişlerini göremeyecek. Ayrıca DuckDuckGo, kişisel bilgileri veri broker sitelerinden de silecek.