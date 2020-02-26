Dünya’nın Geçici İkinci ‘Ay’ı Görüntülendi

Astronomlar, gökyüzünde geçici 'Ay' olarak tanımladıkları ve 2020 CD3 olarak adlandırdıkları bir nesneyi kayda geçirdi. Bildiğimiz gerçek Ay'dan daha küçük boyutlara sahip cisim, geçici olarak yakalanan nesneler arasında yer alıyor.

Uzaya dair gözlem çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni bir keşfe daha imza attı. 2020 CD3 olarak adlandırılan bir cisim 15 Şubat gecesi, kuyrukluyıldızlar ve asteroitler hakkında keşif araştırması yapan Catalina Sky Survey ekibindeki astronomlar tarafından gözlendi.

Ancak Dünya’nın yeni 'Ay'ı, birkaç metre genişliğinde ve gelecekte hiçbir zaman insanlı inişe elverişli olmayabilir. Söz konusu cismin detaylarına gelecek olursak muhtemelen 1,9 – 3,5 metre aralığında bir çapa sahip. Diğer bir deyişle, yaklaşık bir araba boyutu kadar. Bu da onu, Dünya'nın tek doğal uydusu olan gerçek Ay ile kıyaslamaya yetmiyor.

Dünya'nın yeni geçici 'Ay'ı:

Bildiğimiz üzere, ABD’li astronot Neil Louis Armstrong gerçek anlamdaki Ay'a ilk ayak basan insan olarak adını uzay tarihine yazdırmıştı. Gemini 8 uçuşuyla ilk kez uzaya giden Armstrong, 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 ile yaptığı Ay yolculuğunda uydumuza ilk ayak basan insan olmuştu. Ay üzerinde yaptığı yürüyüşte ilk söylediği ve tarihe geçen “Bir insan için küçük, insanlık için dev bir adım” ifadesini kullanmıştı.

20 kadir parlaklığa sahip olan 2020 CD3, gezegenimizin etrafındaki bir turunu oval şekilli yörüngede 47 günde tamamlıyor. Cismin yörüngesi sabit değil, bu yüzden Dünya’dan gittikçe uzaklaşıyor. Belfast Kraliçe Üniversitesi’nden Grigori Fedorets, “2020 CD3, biz şu an konuşurken, Dünya-Ay sisteminden uzaklaşıyor” dedi. Öyle görünüyor ki, söz konusu cisim nisanda Dünya’dan 'kaçacak.'

Cisim her ne kadar Dünya’nın yeni 'Ay'ı olarak tanımlansa da, gerçeği yaklaşık 400 bin kilometre ötemizde bulunuyor. Gezegenimizin çapının yaklaşık otuz katı kadar olan Ay’ın çapı yaklaşık 3 bin 500 kilometre… Dünya'nın yörüngesinde bir turunu ise 27 gün 7 saatte tamamlıyor.

Bu arada, Catalina Sky Survey kapsamında yapılan faaliyetlerin, Arizona eyaletine bağlı Tucson kentinde bulunan Steward Gözlemevi'nin Catalina İstasyonu'nda yürütüldüğünü de belirtelim.