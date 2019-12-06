Regnant Esports, TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kadroları

Webtekno ana sponsorluğunda bu yıl Dota 2 ESL Türkiye şampiyonluğunu kazanan Regnant Esports, Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından desteklenen Vodafone Freezone Kupası için tüm branşlarda hazırlıklarını tamamladı. League of Legends, CS:GO, PUBG, ZULA, FIFA 20 ve Dota 2 takım kadrolarıyla Regnant turnuvaya hükmetmeye geliyor.

Espor dünyasının en genç kulüplerinden olan Regnant, kısa sürede yakaladığı başarılar ile Türkiye’yi yurt dışında temsil edebilecek kadar tecrübe kazandı. ESL Türkiye Ligi’nde Dota 2 takımıyla ilk turnuva, ilk şampiyonluk başarısını elde eden kulüp, Türkiye’nin en prestijli etkinliklerine katılmaya devam ediyor.

Sırada Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ilk resmi espor etkinliği olacak TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası var. 6 popüler oyun için açılan branşlarda gerçekleştirilecek müsabakalarda Regnant, yakın zamanda yeni bir kadro çalışması gerçekleştirdi ve artık tüm takımlarıyla idmanlara başladı.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası, 2020'den itibaren yılda iki kez düzenlenmek üzere gelenekselleşecek. Böylece Türkiye’de espor dünyasına dünya klasmanında bir etkinlik daha kazandırılmış olacak. Regnant’ın amacı ise bu turnuvada ciddi tecrübeler kazanmak ve Türkiye’yi yurt dışında da başarılı şekilde temsil etmek.

Regnant Esports, TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası takım kadroları şu şekilde:

Dota 2:

Takım Koçu: Furkan “Rocco” SALGIN

Oyuncular:

Canberk “VoiDstones” TOPALOĞLU

Serhat “SB Neon” BOZAN

Feyyaz “NRS” ÖRS

Çağatay “Wolker” İSTEK

Furkan “Scy” GERÇEK

League of Legends:

Takım Koçu:Kadir “Esgrove” AKSÖYEK

Oyuncular:

Önder “KT Flash” UTKU

İsmail “inting take care” SAYHA

Furkan “ furkan1 “ OKÇU

Alper “Veniera” EFE

Taha Olgun "Ak BonezCrusher" KIRAN

Counter-Strike: Global Offensive

Oyuncular:

Tarık “Shengel” ŞENGEL

Alper “pawkeR” BALCI

Selim “foryard” ŞEHRİYAROĞLU

Oğuz "Questa" ÖZTÜRK

Burak "beur" YILDIRIM

Duhan “hopest4r” DEMİR (Yedek)

PlayerUnknown’s Battlegrounds:

Oyuncular:

Soner “Nashvodka” ARSLANER

Buğra "Mr.Gadget" ÇELİK

Talha "Wyntkha" KARTAL

Selman “UnicornRGB” ÖZDEMİR

Alihan “PanBaileys” YILDIZEL (Yedek)

Zula:

Oyuncular:

Yusuf "Alwezct" BELİKIRIK

İsmail "Renoxy" GÜNER

İsmail "İsco" KORKMAZ

Bekir "weastioN" KAYA

Yasin "Obvious" DAL

Berke "Rouche" YILDIZ (Yedek)

FIFA 20:

Oyuncular:

Burak "Bicyap" BİÇYAP

Burhan "Burhanemrz" EMRE

Ana sponsoru olduğumuz Regnant Esports'a ve tüm oyuncularına Vodafone Freezone Türkiye Kupası müsabakalarında başarılar diliyoruz. Kulübün resmi Twitter hesabını takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.