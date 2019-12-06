  • Regnant Esports, TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kadroları

Espor Kulübümüz Regnant’ın TESFED Vodafone Freezone Kupası Takım Kadroları Açıklandı

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Webtekno ana sponsorluğunda bu yıl Dota 2 ESL Türkiye şampiyonluğunu kazanan Regnant Esports, Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından desteklenen Vodafone Freezone Kupası için tüm branşlarda hazırlıklarını tamamladı. League of Legends, CS:GO, PUBG, ZULA, FIFA 20 ve Dota 2 takım kadrolarıyla Regnant turnuvaya hükmetmeye geliyor.

Espor dünyasının en genç kulüplerinden olan Regnant, kısa sürede yakaladığı başarılar ile Türkiye’yi yurt dışında temsil edebilecek kadar tecrübe kazandı. ESL Türkiye Ligi’nde Dota 2 takımıyla ilk turnuva, ilk şampiyonluk başarısını elde eden kulüp, Türkiye’nin en prestijli etkinliklerine katılmaya devam ediyor. 

Sırada Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ilk resmi espor etkinliği olacak TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası var. 6 popüler oyun için açılan branşlarda gerçekleştirilecek müsabakalarda Regnant, yakın zamanda yeni bir kadro çalışması gerçekleştirdi ve artık tüm takımlarıyla idmanlara başladı.

tesfed

Bu yıl ilk kez düzenlenecek TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası, 2020'den itibaren yılda iki kez düzenlenmek üzere gelenekselleşecek. Böylece Türkiye’de espor dünyasına dünya klasmanında bir etkinlik daha kazandırılmış olacak. Regnant’ın amacı ise bu turnuvada ciddi tecrübeler kazanmak ve Türkiye’yi yurt dışında da başarılı şekilde temsil etmek. 

Regnant Esports, TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası takım kadroları şu şekilde:

Dota 2:

dota 2

  • Takım Koçu: Furkan “Rocco” SALGIN

Oyuncular:

  • Canberk “VoiDstones” TOPALOĞLU
  • Serhat “SB Neon” BOZAN
  • Feyyaz “NRS” ÖRS
  • Çağatay “Wolker” İSTEK
  • Furkan “Scy” GERÇEK

League of Legends:

lol

  • Takım Koçu:Kadir “Esgrove” AKSÖYEK

Oyuncular:

  • Önder “KT Flash” UTKU
  • İsmail “inting take care” SAYHA
  • Furkan “ furkan1 “ OKÇU
  • Alper “Veniera” EFE
  • Taha Olgun "Ak BonezCrusher" KIRAN

Counter-Strike: Global Offensive

cs go

Oyuncular:

  • Tarık “Shengel” ŞENGEL
  • Alper “pawkeR” BALCI
  • Selim “foryard” ŞEHRİYAROĞLU
  • Oğuz "Questa" ÖZTÜRK
  • Burak "beur" YILDIRIM
  • Duhan “hopest4r” DEMİR (Yedek)

PlayerUnknown’s Battlegrounds:

Pubg

Oyuncular:

  • Soner “Nashvodka” ARSLANER
  • Buğra "Mr.Gadget" ÇELİK
  • Talha "Wyntkha" KARTAL
  • Selman “UnicornRGB” ÖZDEMİR
  • Alihan “PanBaileys” YILDIZEL (Yedek)

Zula:

zula

Oyuncular:

  • Yusuf "Alwezct" BELİKIRIK
  • İsmail "Renoxy" GÜNER
  • İsmail "İsco" KORKMAZ
  • Bekir "weastioN" KAYA
  • Yasin "Obvious" DAL
  • Berke "Rouche" YILDIZ (Yedek)

FIFA 20:

fifa

Oyuncular:

  • Burak "Bicyap" BİÇYAP
  • Burhan "Burhanemrz" EMRE

Ana sponsoru olduğumuz Regnant Esports'a ve tüm oyuncularına Vodafone Freezone Türkiye Kupası müsabakalarında başarılar diliyoruz. Kulübün resmi Twitter hesabını takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
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