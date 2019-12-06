Regnant Esports, TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kadroları

Espor dünyasının en genç kulüplerinden olan Regnant, kısa sürede yakaladığı başarılar ile Türkiye’yi yurt dışında temsil edebilecek kadar tecrübe kazandı. ESL Türkiye Ligi’nde Dota 2 takımıyla ilk turnuva, ilk şampiyonluk başarısını elde eden kulüp, Türkiye’nin en prestijli etkinliklerine katılmaya devam ediyor.
Sırada Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından düzenlenen ilk resmi espor etkinliği olacak TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası var. 6 popüler oyun için açılan branşlarda gerçekleştirilecek müsabakalarda Regnant, yakın zamanda yeni bir kadro çalışması gerçekleştirdi ve artık tüm takımlarıyla idmanlara başladı.
Bu yıl ilk kez düzenlenecek TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası, 2020'den itibaren yılda iki kez düzenlenmek üzere gelenekselleşecek. Böylece Türkiye’de espor dünyasına dünya klasmanında bir etkinlik daha kazandırılmış olacak. Regnant’ın amacı ise bu turnuvada ciddi tecrübeler kazanmak ve Türkiye’yi yurt dışında da başarılı şekilde temsil etmek.
Regnant Esports, TESFED Vodafone Freezone Türkiye Kupası takım kadroları şu şekilde:
Dota 2:
- Takım Koçu: Furkan “Rocco” SALGIN
Oyuncular:
- Canberk “VoiDstones” TOPALOĞLU
- Serhat “SB Neon” BOZAN
- Feyyaz “NRS” ÖRS
- Çağatay “Wolker” İSTEK
- Furkan “Scy” GERÇEK
League of Legends:
- Takım Koçu:Kadir “Esgrove” AKSÖYEK
Oyuncular:
- Önder “KT Flash” UTKU
- İsmail “inting take care” SAYHA
- Furkan “ furkan1 “ OKÇU
- Alper “Veniera” EFE
- Taha Olgun "Ak BonezCrusher" KIRAN
Counter-Strike: Global Offensive
Oyuncular:
- Tarık “Shengel” ŞENGEL
- Alper “pawkeR” BALCI
- Selim “foryard” ŞEHRİYAROĞLU
- Oğuz "Questa" ÖZTÜRK
- Burak "beur" YILDIRIM
- Duhan “hopest4r” DEMİR (Yedek)
PlayerUnknown’s Battlegrounds:
Oyuncular:
- Soner “Nashvodka” ARSLANER
- Buğra "Mr.Gadget" ÇELİK
- Talha "Wyntkha" KARTAL
- Selman “UnicornRGB” ÖZDEMİR
- Alihan “PanBaileys” YILDIZEL (Yedek)
Zula:
Oyuncular:
- Yusuf "Alwezct" BELİKIRIK
- İsmail "Renoxy" GÜNER
- İsmail "İsco" KORKMAZ
- Bekir "weastioN" KAYA
- Yasin "Obvious" DAL
- Berke "Rouche" YILDIZ (Yedek)
FIFA 20:
Oyuncular:
- Burak "Bicyap" BİÇYAP
- Burhan "Burhanemrz" EMRE
Ana sponsoru olduğumuz Regnant Esports'a ve tüm oyuncularına Vodafone Freezone Türkiye Kupası müsabakalarında başarılar diliyoruz. Kulübün resmi Twitter hesabını takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.