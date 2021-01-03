Yörüngeye Fırlatılacak Olan ASELSAT, ABD'ye Gönderildi

ASELSAN tarafından geliştirilen bileşenlerin İTÜ tarafından geliştirilen platforma entegre edilmesi oluşturulan ASELSAT, SpaceX'in Falcon-9 roketiyle alçak dünya yörüngesine fırlatılması için ABD'ye gönderildi.

ASELSAN tarafından geliştirilen ASELSAT 3U Küp Uydusu, bu ay içerisinde Dünya'nın yörüngesine gönderilecek. 14 Ocak tarihinde SpaceX'in Falcon-9 roketiyle yörüngeye gönderilecek olan uydu, ABD'ye gönderildi.

ASELSAT 3U Küp Uydusu, ASELSAN tarafından geliştirilen bileşenlerin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından üretilen platforma entegre edilmesiyle geliştirildi ve uzaya gönderilmeye hazır.

ASELSAT Küp Uydusu, alçak dünya yörüngesine yerleştirilecek

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre ASELSAT, kamera görev yükü ile optik görüntü elde edecek. Elde edilecek olan bu optik görüntü, X-Bant aşağı hat alt sistemi aracılığıyla yer istasyonuna indirilecek. Buna göre sayısal kart görev yükü üzerinde bulunan radyasyon dozimetrisi ve sıcaklık sensörüyle uzay ortamı hakkında istatistiksel veri toplayacak.

ASELSAT Küp Uydu Projesi ile birlikte, şirket tarafından geliştirilen X-Bant vericinin yörüngedeki görevi sırasında doğrulamasının gerçekleştirilmesi ve ASELSAN ürünlerine tarihçe kazandırılması da bekleniyor.

ASELSAT Küp Uydusu'nun fırlatılacağı Falcon 9 roketi

14 Ocak tarihinde ASELSAT'ın fırlatılacağı SpaceX'in Falcon-9 roketi, SpaceX'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre toplamda 102 kez fırlatıldı ve 63 kez iniş yaptı. SpaceX tarafından tasarlanan ve üretilen iki aşamalı Falcon-9, dünyanın yörüngesel sınıftaki ilk yeniden kullanılabilir roketi.

70 metre uzunluğa ve 3,7 metre çapa sahip olan bu roket, yeniden kullanılabilirliği sayesinde uzay görevlerinin yüksek maliyetlerini bir hayli kısıyor. Falcon-9, alçak dünya yörüngesine 22 bin 800 kg ağırlığında yük taşıyabiliyor.