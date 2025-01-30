"Dünyada Yılın Otomobil Kişisi" belli oldu. BYD'nin üst yöneticilerinden Stella Li, bu ödüle layık görüldü.

Her yıl dünyada yılın en iyi otomobilinin seçildiğini görüyorduk. Ancak sektördeki ödüller bununla sınırlı değildi. Öyle ki otomobiller konusunda öne çıkan isimlere de ödül takdim ediliyordu. Şimdi ise “Yılın Otomobil Kişisi” belli oldu.

2025 Dünyada Yılın Otomobil Kişisi ödülü, BYD’nin üst yöneticilerinden Stella Li’ye gitti. Ödülü ilk kez bir Çinli marka ve bir kadın kazandı.

BYD’nin büyümesine katkı sağlamasıyla ödülü kazandı

BYD’nin dünya çapında ne kadar büyüdüğünü biliyoruz. Başkan Yardımıcısı ve BYD Amerika Üst Yöneticisi olarak görev yapan Stella Li de bu büyümede büyük rol oynadı. Yeni pazarlara girilmesi, hibrit hedeflerinin aşılması, en büyük elektrikli otomobil firmaları arasındaki yerini koruması gibi şeyler 2024’te başarıldı.

Li’nin sektöre yaptığı tüm bu büyük katkılar da ödüle layık görülmesini sağladı. Ödül, 96 gazeteciden oluşan jürinin oylarıyla verildi. Ödülü, 16 Nisan günü New York Otomobil Fuarı’nda teslim edilecek. Stellantis’in tasarım bölümünün başında bulunan Ralph Gilles’in ise Li’ye ödülü kaptırdığını belirtelim.

Dünyada yılın otomobil kişisi ödülü 2018’den beri dağıtılıyordu. Geçen sene bu ödülü, Red Bull Racing’in Baş Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Adrian Newey kazanmıştı.