AirHelp, dünyanın en dakik havalimanlarını sıraladı. Zamanında yapılan uçuşlara göre hazırlanan listede Türkiye'deki havalimanlarının son sıralarda yer alması dikkat çekti.

Uçakla seyahat yapmanın en önemli yanlarından birinin uçuşların zamanında gerçekleşmesi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Maalesef bu durum havalimanından havalimanına değişebiliyor. AirHelp tarafından yayımlanan bir rapor ise bu konuda en iyi havalimanlarının hangileri olduğunu bizlere gösteriyor.

AirHelp, dünyanın “en dakik havalimanları”nı listeledi. Araştırmada 69 ülkede 239 havalimanında 1 Mayıs 2023 ile 30 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuşlar incelendi. En yüksek zamanında uçuş yüzdesine sahip havalimanları üstte yer alırken en çok gecikme yaşayanlar ise son sıralarda yer aldı. Listede normalde belirlenen saatinden en geç 15 dakika sonra kalkan bir uçuş “dakik” olarak ele alındı.

Güney Afrika’daki Cape Town Uluslararası Havalimanı zirvede!

AirHelp’in sıralamasında Güney Afrika’da bulunan Cape Town Uluslararası Havalimanı “dünyanın en dakik havalimanı” seçildi. Bunu da %86’lık zamanında uçuş oranıyla elde etmeyi başardı.

Cape Town Havalimanı’nı yine %86 oranla Brezilya Uluslararası Havalimanı takip etti. Üçüncü sırada ise Panama’da yer alan Tocumen Uluslararası Havalimanı yer aldı. Bu havalimanının oranı da %86 idi. İlk ona girmeyi başaran havalimanlarını aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.

Dünyanın en dakik havalimanları:

Cape Town Uluslararası Havalimanı, Güney Afrika - %86 Brezilya Uluslararası Havalimanı, Brezilya - %86 Tocumen Uluslararası Havalimanı, Panama - %86 Chūbu Centrair Uluslararası Havaalanı, Japonya - %85 Osaka Uluslararası Havaalanı, Japonya - %85 Salt Lake City Uluslararası Havaalanı, ABD - %84 Minneapolis–Saint Paul Uluslararası Havaalanı - %84 Hamad Uluslararası Havaalanı, Katar - %83 Val de Cans Uluslararası Havaalanı, Brezilya - %83 El Dorado Uluslararası Havalimanı, Kolombiya - %83

Türkiye’den havalimanları dakiklik konusunda sınıfta kaldı

Listenin sonlarında ise en çok gecikme yaşayan uçuşların yer aldığı havalimanlarını görüyoruz. En son sırada %48’lik oranla Tunus’ta bulunan Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı yer alıyor.

Türkiye’den havalimanları da listeye girmiş. Antalya’da bulunan Antalya Havalimanı, %58 ile 237’inci, yani sondan üçüncü sırada. Öte yandan Muğla’daki Dalaman Havalimanı %59 ile 234’üncü, İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı ise %60 ile 233. sırada yer alıyor. Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı ise %67 zamanında uçuş oranıyla 205. sıraya yerleşmiş. Yani ülkemizdeki birçok havalimanı dakiklik konusunda sınıfta kalmış.