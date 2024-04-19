Uçuş araştırmaları şirketi Skytrax, 2024 yılı için dünyanın en iyi havalimanlarını paylaştı. Listeye 10’uncu sıradan giren İstanbul Havalimanı, aynı zamanda “En İyi Yemek Hizmeti Veren Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” olarak da seçildi.

Birleşik Krallık merkezli uçuş araştırmaları şirketi Skytrax, her yıl düzenli olarak dünyanın en iyi havalimanları listesi yayımlıyordu. Şirket, geçtiğimiz günlerde listenin 2024 versiyonunu bizlerle buluşturdu.

Skytrax, en iyi havalimanlarının yanı sıra en çok ziyaret edilen havalimanlarını da paylaştı. Bunlara ek olarak güvenlik ve yemek gibi birçok farklı kategoriden havalimanlarını da listeledi. İşte aralarında İstanbul Havalimanının da yer aldığı “Dünyanın En İyi Havalimanları” listesi.

Doha’daki Hamad Uluslararası Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanı seçildi

Müşteri deneyimi ve memnuniyeti başta olmak üzere havalimanları hakkında yapılan derinlemesine analizler sonucunda belirlenen “En İyi Havalimanları” listesinde ilk sırada Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı yer aldı. Ziyaretçi bazındaki listede ise 70 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Tokyo Haneda Havalimanı zirvede.

Dünyanın en iyi havalimanları

Doha Hamad Havalimanı (Katar) Singapur Changi Havalimanı (Singapur) Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore) Tokyo Haneda Havalimanı (Japonya) Narita Uluslararası Havalimanı (Japonya) Paris Charles de Gaulle Havalimanı (Fransa) Dubai Havalimanı (BAE) Münih Havalimanı (Almanya) Zürih Havalimanı (İsviçre) İstanbul Havalimanı (Türkiye)

Ziyaretçi sayısına göre dünyanın en iyi havalimanları

Tokyo Haneda Havalimanı (Japonya) - 70+ milyon Paris Charles de Gaulle Havalimanı (Fransa) - 60-70 milyon Singapur Changi Havalimanı (Singapur) - 50-60 milyon Doha Hamad Havalimanı (Katar) - 40-50 milyon Narita Uluslararası Havalimanı (Japonya) - 30-40 milyon Zürih Havalimanı (İsviçre) - 20-30 milyon Helsinki-Vantaa Havalimanı (Finlandiya) - 10-20 milyon Chūbu Centrair Uluslararası Havalimanı (Japonya) - 5-10 milyon King Shaka Uluslararası Havalimanı (Güney Afrika) - 5 milyondan az

İstanbul Havalimanı, yemek konusunda en iyi havalimanı seçilirken Güney Avrupa’da da zirvede yer aldı

2018’de hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı da iki adet ödüle layık görüldü. Arnavutköyde bulunan dev havalimanı, “Dünyanın En İyi Yemek Deneyimi Veren Havalimanı” seçildi. Aynı zamanda “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” olarak da belirlendi.

Temizlik konusunda Tokyo Haneda Havalimanı, güvenlikte Roma Fiumicino Havalimanı, uygun fiyatta Paris-Charles de Gaulle Havalimanı ve en iyi personelde Münih Havalimanı zirvede yer aldı.