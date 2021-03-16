2010 yılında 10 bin Bitcoin karşılığında satın alınan iki büyük boy pizzanın değeri, Bitcoin'in son rekoru ile birlikte tam tamına 613 milyon dolara ulaştı. Bitcoin değerlendikçe kaçan balığın boyutu da büyüyor.

Dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, geçtiğimiz günlerde 61 bin doların üzerinde değere ulaşarak yeni bir rekor kırmıştı. Bitcoin “tüm zamanların en yüksek değeri” (ATH) rekorunu her kırdığında olduğu gibi son rekorda da akıllara hemen bir bilgisayar programcısı olan Laszlo Hanyecz geldi.

Aslına bakacak olursak Hanyecz’in hikayesini pek çoğumuz daha önce duymuşuzdur. Laszlo Hanyecz, 2010 yılında iki büyük boy pizza sipariş etmiş ve bu pizzalar için dolar ile ödeme yapmak yerine Bitcoin ile ödeme yapmayı tercih etmişti. Hanyecz, yalnızca iki pizza için tam tamına 10 bin Bitcoin ödemişti.

2010 yılında sadece 2 büyük boy pizza eden 10 bin Bitcoin'in bugünkü değeri 613 milyon dolar

10 bin Bitcoin’in o dönemki değeri yalnızca 41 dolar olsa da, aradan geçen 11 yıllık süre ve Bitcoin’in en popüler kripto para birimi haline gelmesiyle birlikte söz konusu 2 pizzanın bugünkü bedeli 613 milyon doları bulmuş durumda. Elbetteki Hanyecz’in o günlerde iki pizza için bir servet ödediğini bilmesine imkan yoktu.

Hanyecz, kaçırmış olduğu “fırsat” için pişmanlık duymadığını ifade ederken; dünyanın en pahalı pizzasını satın alma hikayesini, “Bitcoin için oluşturulmuş bir forum sitesinde, iki büyük boy pizza için 10 bin Bitcoin ödeme yapabileceğimi yazdım. Yazdığım mesaja iki gün sonra, yani 22 Mayıs 2010’da ’Jercos’ adlı kullanıcı döndü. Teklifim kabul edildi ve evime iki büyük boy pizza gönderildi” şeklinde açıklıyor.