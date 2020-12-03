Dünyanın En Tehlikeli Ülkeleri Açıklandı - 2020

International SOS, tıbbi risk, COVID-19 operasyonları ve güvenlik açısından dünyanın en tehlikeli ve güvenli ülkelerini açıkladı. Türkiye haritada genel olarak orta riskli ülke şeklinde yer aldı.

Sağlık ve güvenlik hizmetleri üzerine kurulmuş bir şirket olan International SOS, 2020 Dünya Risk Haritasını çıkardı. Yerel COVID-19 operasyonları, güvenlik ve tıbbi risk gibi faktörlerin değerlendirildiği haritada ülkeler, risk gruplarına göre farklı renklere ayrıldı.

Libya, Irak, Suriye ve Afganistan, Mali, Yemen, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Somali, en güvenliden en tehlikeliye doğru beş farklı sıralamaya sahip olan haritada “en tehlikeli ülkeler” olarak koyu kırmızı renkle gösterildi.

2020 Dünya Güvenlik Riski Haritası bu şekilde

Pakistan, Mısır, Cezayir, Sudan, Nijerya, Papua Yeni Gine, Venezuela, Kolombiya ve Meksika gibi ülkeler yüksek risk grubunda olarak kırmızı renk ile gösterildi. Tehlikeli ve yüksek risk grubundaki ülkelere baktığımızda neredeyse tamamının Orta Amerika, Orta ve Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’da olduklarını görüyoruz.

Türkiye’nin de bulunduğu orta seviye riskli ülkeler haritada turuncu renk ile gösteriliyor. Türkiye’nin yanı sıra İran, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi bazı büyük ülkeler de orta seviye riskli grupta yer alıyor.

Avrupa, Çin, ABD, Avustralya gibi ülke ve bölgeler, düşük risk grubunda olarak sarı renk ile gösteriliyorlar. Bazı Grönland, İzlanda, Norveç, Finlandiya, gibi İskandinav ülkeleri ve İsviçre’nin içinde bulunduğu ülkeler ise önemsenmeyecek seviyede güvenlik riskine sahip ülkeler olarak yeşil renk ile gösteriliyor.

COVID-19 Yerel Operasyonlar Haritası bu şekilde

COVID-19 için yerel operasyonlar haritasına baktığımızda Rusya, Ukrayna, Avusturya, Libya, Suriye, Irak, Tunus, Cezayir, Afganistan ve Orta Afrika Cumhuriyeti "yüksek" olarak mor renk ile; ABD, Brezilya, İran, Yemen, Fransa, Almanya, İsveç, Hollanda, Portekiz, İtalya ve Yunanistan "orta" olarak mavi renk ile; Türkiye, Çin, Kanada, Avustralya, Meksika, Norveç, Finlandiya ve Küba gibi ülkelerse "düşük" seviyede olarak gri renkle gösteriliyor.

Pandemi Öncesi Tıbbi Risk Haritası bu şekilde

Pandemi öncesi tıbbi risk haritasına baktığımızda Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Gürcistan, Mali, Çad, Sudan, Etiyopya, Nijerya ve Bolivya gibi ülkeleri “yüksek” risk grubunda; Rusya, Pakistan, Çin, Brezilya, Arjantin, Filipinler ve Endonezya gibi ülkeleri “değişken” risk grubunda; Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Ukrayna, Bulgaristan, Meksika ve Peru gibi ülkeleri “orta” risk grubunda; Türkiye, ABD, Kanada, Fransa, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Güney Afrika gibi ülkeleri ise “düşük” risk grubunda görüyoruz.