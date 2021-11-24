Einstein'ın El Yazması Notları Rekor Fiyata Satıldı

Albert Einstein ve arkadaşı Michelle Besso'nun çalışmalarına yer veren 54 sayfalık notlar, dün açık artırmaya çıktı ve 13 milyon 383 bin euro karşılığında alıcı buldu. El yazması için yapılan tahminlerse 3,5 milyon euro civarındaydı.

Geçtiğimiz gün Alman teorik fizikçi Albert Einstein’ın el yazısının da büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu bir yazmanın açık artırmaya çıkacağını duyurmuştuk. 54 sayfalık bu yazma, toplamda 29 sayfada Einstein’ın el yazısına ve notlarına yer veriyordu. Kalan sayfalarda da Einstein’ın arkadaşı Michelle Besso’nun yazıları yer alıyordu.

Merkür’ün yörüngesi hakkında bir gizemi çözmeye çalışan ikilinin bu konu hakkındaki çalışmasını en somut şekilde gösteren bu sayfalar, aynı zamanda görelilik teorisinin de temeli olacak fikirlere ve denklemlere yer veriyor. Dün akşam saatlerinde açık artırmaya çıkan sayfaların önemi ve sağlam bir şekilde korunmuş olması nedeniyle rekor bir fiyata satılması bekleniyordu. Beklenen gerçekleşti, hatta bir beklenti olan rekor fiyat, satış fiyatının yanında fazlasıyla cılız kaldı.

En fazla 3,5 milyon dolar tahmin edilmişti, 13 milyon euroya satıldı:

Paris’teki Christie’s Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada Haziran 1913 – 1914’ün başlarında Albert Einstein ve Michelle Besso tarafından doldurulan bu sayfalar, 13 milyon 383 bin euroya (yaklaşık 194 milyon TL) satıldı. Açık artırma öncesinde tavan tahmini 3,5 milyon euro olan ve 13 milyon euroya satılan 54 sayfayı alan kişinin adıysa açıklanmadı. Belge, hem Einstein’dan geriye kalan en değerli eşyalardan birisi, hem de en bilimsel el yazması oldu.

Müzayede evindeki uzmanlardan Vincent Belloy, günümüze kadar iyi bir şekilde korunarak gelmiş bu belgenin bugünlere kadar gelmesinin olağanüstü olduğunu belirtti. Belloy, Einstein’ın notunu saklamayan birisi olduğunu, bu el yazmalarının çalışma arkadaşı Besso sayesinde korunduğunu ifade etti.

Einstein’ın satışa çıkan en son el yazması, rakip bir fizikçiye gönderdiği ve içinde ünlü E=mc2 denklemine yer veren yazmasıydı. Mayıs 2021’de açık artırmaya çıkan bu yazma, 1,2 milyon dolar karşılığında alıcı bulmuştu. Einstein’ın Tokyo’daki bir otelde bellboy’a yazdığı iki not da 2017 yılında toplam 1,5 milyon dolara satılmıştı.