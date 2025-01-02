Dünyanın En Zengin 500 Kişisinin Serveti, 10 Trilyon Dolara Ulaştı

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Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin 500 kişisinin serveti 10 trilyon doları aştı. Teknoloji sektörü, zenginlikte başı çekmeye devam ediyor.

Bloomberg'in dünyadaki en zengin 500 kişinin servetini takip eden Milyarderler Endeksi, yine pek çoğumuzu kıskandıracak bir istatistik sunmaya başladı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam serveti, 10 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne baktığımızda, paranın en çok teknoloji sektöründe olduğunu görüyoruz. Zira Elon Musk'ın başı çektiği listede Amazon kurucusu Jeff Bezos, Oracle kurucusu Larry Ellison, Meta patronu Mark Zuckerberg ve Google'ın kurucularından Larry Page gibi isimler yer alıyor. Endekse göre teknoloji sektöründe çalışan kişilerin toplam serveti, 903 milyar dolar seviyesindeydi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki güncel durum şöyle:

Bloomberg Milyarderler Endeksi

Kişi Serveti
Elon Musk 432 milyar dolar
Jeff Bezos 239 milyar dolar
Mark Zuckerberg 207 milyar dolar
Larry Ellison 192 milyar dolar
Bernard Arnault 176 milyar dolar
Larry Page 168 milyar dolar
Bill Gates 159 milyar dolar
Sergey Brin 158 milyar dolar
Steve Ballmer 147 milyar dolar
Warren Buffet 142 milyar dolar

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Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere dünyanın en zengin 10 ismi arasında yer alıp da teknoloji dünyasında olmayan tek kişi, Bernard Arnault. LVMH isimli holdingin kurucusu olan Arnault, dünyanın en büyük lüks ürün markalarından bir tanesinin sahibi.

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Kaynak : https://www.bloomberght.com/dunyanin-en-zengin-500-kisisinin-serveti-10-trilyon-dolari-asti-3738291
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