Dünyanın Geleceğine Yön Verecek En Teknolojik 50 Şehir

Innovation Cities tarafından her sene yapılan dünyanın en teknolojik şehirler sıralaması 2018 yılı için açıklandı. Peki listede Türkiye'den bir şehir var mı? Hepsi haberimizde.

2018 yılının en teknolojik şirketlerini sıraladığımız haberimizde ilk sıralar tahmin ettiğiniz gibi Asya - Pasifik ülkesi olan Japonya'dan geliyor. Başı Tokya'nın çektiği en teknolojik şehirler sıralamasını ikinci sırada İngiltere'den Londra ve üçüncü sırayı ise Amerika'dan Silikon Vadisi (San Francisco) geliyor.

Listeyi detaylı incelediğimiz zaman en hızlı gelişme Teksas, Austin tarafından gerçekleşti. En kötü düşüş ise İspanya'nın en büyük ikinci şehri olan Barcelona'da oldu.

İşte dünyanın en teknolojik şehri sıralaması;

50. Orlando, Florida

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +11



49. Dublin, İrlanda

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: 0



48. Moskova, Rusya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -5



47. Roma, İtalya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +4



46. ​​Helsinki, Finlandiya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: 0



45. Osaka, Japonya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +5



44. Tel Aviv, İsrail

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -7



43. Oakland, Kaliforniya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +12



42. Hamburg, Almanya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -2



41. Portland, Oregon

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +7



40. Milan, İtalya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -11



39. Kopenhag, Danimarka

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -6



38. Madrid, İspanya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -15



37. Pekin, Çin

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -7



36. Oslo, Norveç

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +3



35. Şangay, Çin

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -3



34. Manchester, Birleşik Krallık

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +11



33. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -5



32. Philadelphia, Pensilvanya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +2



31. Denver, Colorado

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +11



30. Barselona, ​​İspanya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -17



29. Austin, Teksas

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +18



28. Stokholm, İsveç

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +3



27. Hong Kong, Çin

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +8



26. Miami, Florida

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: 0



25. Vancouver, Kanada

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -1



24. Washington, DC

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +3



23. San Diego, Kaliforniya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +13



22. Montreal, Kanada

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -3



21. Münih, Almanya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -6



20. Atlanta, ABD

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -2



19. Viyana , Avusturya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -9



18. Amsterdam, Hollanda

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -6



17. Houston, Teksas

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +5



16. Melbourne, Avustralya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +9



15. Seattle, ABD

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +6



14. Berlin, Almanya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +3



13. Dallas, Teksas

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +3



12. Seul, Güney Kore

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -1



11. Chicago, Illinois

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +9



10. Sidney, Avustralya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +4



9. Paris, Fransa

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: 0



8. Toronto, Kanada

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: 0



7. Boston, Massachusetts

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -2



6. Singapur, Singapur

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +1



5. Los Angeles, Kaliforniya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +1



4. New York, ABD

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -2



3. Silicon Vadisi, Kaliforniya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +1



2. Londra , İngiltere

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -1



1. Tokyo, Japonya

2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +2

50 şehrin sıralandığı bu listede Türkiye'den bir şehir olmaması gerçekten üzücü bir durum fakat İstanbul 2017 yılından sonra tam 28 şehri geçerek 2018 yılında 53. sırada kendine yer buldu.