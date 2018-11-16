Dünyanın Geleceğine Yön Verecek En Teknolojik 50 Şehir

2018 yılının en teknolojik şirketlerini sıraladığımız haberimizde ilk sıralar tahmin ettiğiniz gibi Asya - Pasifik ülkesi olan Japonya'dan geliyor. Başı Tokya'nın çektiği en teknolojik şehirler sıralamasını ikinci sırada İngiltere'den Londra ve üçüncü sırayı ise Amerika'dan Silikon Vadisi (San Francisco) geliyor.
Listeyi detaylı incelediğimiz zaman en hızlı gelişme Teksas, Austin tarafından gerçekleşti. En kötü düşüş ise İspanya'nın en büyük ikinci şehri olan Barcelona'da oldu.
İşte dünyanın en teknolojik şehri sıralaması;
50. Orlando, Florida
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +11
49. Dublin, İrlanda
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: 0
48. Moskova, Rusya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -5
47. Roma, İtalya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +4
46. Helsinki, Finlandiya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: 0
45. Osaka, Japonya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +5
44. Tel Aviv, İsrail
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -7
43. Oakland, Kaliforniya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +12
42. Hamburg, Almanya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -2
41. Portland, Oregon
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +7
40. Milan, İtalya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -11
39. Kopenhag, Danimarka
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -6
38. Madrid, İspanya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -15
37. Pekin, Çin
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -7
36. Oslo, Norveç
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +3
35. Şangay, Çin
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -3
34. Manchester, Birleşik Krallık
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +11
33. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -5
32. Philadelphia, Pensilvanya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +2
31. Denver, Colorado
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +11
30. Barselona, İspanya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -17
29. Austin, Teksas
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +18
28. Stokholm, İsveç
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +3
27. Hong Kong, Çin
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +8
26. Miami, Florida
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: 0
25. Vancouver, Kanada
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -1
24. Washington, DC
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +3
23. San Diego, Kaliforniya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +13
22. Montreal, Kanada
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -3
21. Münih, Almanya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -6
20. Atlanta, ABD
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -2
19. Viyana , Avusturya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -9
18. Amsterdam, Hollanda
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -6
17. Houston, Teksas
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +5
16. Melbourne, Avustralya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +9
15. Seattle, ABD
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +6
14. Berlin, Almanya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +3
13. Dallas, Teksas
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +3
12. Seul, Güney Kore
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -1
11. Chicago, Illinois
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +9
10. Sidney, Avustralya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +4
9. Paris, Fransa
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: 0
8. Toronto, Kanada
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: 0
7. Boston, Massachusetts
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -2
6. Singapur, Singapur
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +1
5. Los Angeles, Kaliforniya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +1
4. New York, ABD
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -2
3. Silicon Vadisi, Kaliforniya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +1
2. Londra , İngiltere
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: -1
1. Tokyo, Japonya
2017 yılındaki sırasına göre değişimi: +2
50 şehrin sıralandığı bu listede Türkiye'den bir şehir olmaması gerçekten üzücü bir durum fakat İstanbul 2017 yılından sonra tam 28 şehri geçerek 2018 yılında 53. sırada kendine yer buldu.