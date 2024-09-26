ABD'nin Teksas eyaletinde dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcı ile inşa edilen oteli için çalışmalar başladı. İnşaatın 2026 yılında tamamlanması planlanıyor.

Son dönemlerde hayatımızın hemen her alanında görmeye başladığımız 3 boyutlu yazıcılar, yavaş yavaş çok daha büyük projelerde kullanılmaya başladılar. Mesela ABD'nin Teksas eyaletinde bir firma, dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcı ile inşa edilmiş oteli için çalışmalara başlamış durumda. 2026 yılında tamamlanması planlanan inşaat, 3 boyutlu yazıcı sektörünün geldiği son noktayı gözler önüne seriyor olması nedeniyle oldukça önemli.

Aslına bakacak olursak 3 boyutlu yazıcılar ile inşa edilmiş küçük evler bulunuyor. En azından bu alanda yapılan çalışmalar devam ediyor. Ancak bir otelin inşası, daha önce görülen bir şey değildi. ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan otel ve kamp alanı El Cosmico, 40 dönümlük bir araziye 43 yeni otel birimi ve 18 konutu 3 boyutlu yazıcı ile inşa edecek.

Hem ucuz hem de kolay!

El Cosmico patronu Liz Lambert, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin sağladığı avantajları anlattı. Yapılan açıklamaya göre bir oteli 3 boyutlu yazıcı ile inşa etmek, kolay ve ucuza mâl oluyor. Daha önce böyle bir yaratıcılık seviyesine ulaşılamadığını söyleyen Liz Lambert, 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin inşaat sektörü için çılgın bir yol olacağını ifade etti.

Bu arada; otel inşaatını yüklenen firma, Teksas merkezli 3 boyutlu yazıcı şirketi ICON. ICON, bugün evlerimizde bulunan 3 boyutlu yazıcıların çok çok daha büyük bir versiyonunu kullanıyor. Ham madde olarak da plastik değil, Lavacrete adlı özel bir çimento kullanılıyor. Böylelikle binanın dayanımı iyileştirilmiş olacak.

3 boyutlu yazıcılar, inşaat sektörü için oldukça yeni cihazlar. Ancak Avustralya'da hizmet vermekte olan Charles Darwin Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanı Milad Bazli, bu durumun gelecekte değişeceğini söylüyor. Ona göre uzun vadede üç boyutlu yazıcılar, inşaat sektöründeki kalifiye elemanların yerine geçecek.

Dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcı ile inşa edilen oteli için hazırlanan video: