Tarihte İlk Defa Uzayda 3 Boyutlu Yazıcıyla Metal Parça Üretildi

Uluslararası Uzay istasyonu'ndaki astronotlar, üç boyutlu yazıcı kullanarak metal yedek parçalar üretmeyi başardı.

ESA bilim insanları, uzayda 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak metal nesneler oluşturulabileceğini kanıtlamayı başardı. Bu durum, gelecekteki uzay çalışmaları için de önemli bir kilometre taşı olmaya aday. Özellikle de uzun süreli görevler için bu yöntem büyük önem taşıyor.

Uzayda 3 boyutlu yazıcı ile bir şeyler yapabilmek oldukça zorlu bir süreç ve dünyadaki örneklerinden oldukça farklı şekilde gerçekleştiriliyor. Örneğin dünyada erimiş metalin şekillendirilmesinde yer çekimi de önemli rol oynarken ISS'te yer çekimi bulunmuyor. Ayrıca eriyik metalin uzay ortamında nasıl davranacağını kestirmek de kolay değil.

1200 dereceye çıkıldı

Bilim insanları, bu zorlu koşullar altında çalışmaya adapte olmak için farklı yöntemler geliştirmek durumunda kaldı. Paslanmaz çelikten ince bir tel, sıcaklığı 1200 dereceye kadar ulaşabilen bir lazer ile eriyik hâle getirildi. Sonrasında da bu erimiş metalden istenen şekiller katman katman oluşturuldu.

Sistemin aylar süren testlerinin ardından ekip sonunda baskı makinesini mikro yerçekimli ortama uygun hâle getirmeyi başardı. İlk metal parça ise Ağustos 2024'te basılmış oldu. Ekibin amacı ise iki parça daha basmak ve bu parçaları kalite kontrolü için dünyaya gönderebilmek.

Bu yöntemler daha da geliştiğinde uzayda, yörüngede bulunan araçlarda da tamir görevleri daha kolay gerçekleştirilebilecek. Ayrıca gelecekte Ay'da kurulacak üslerde de benzer teknolojilerin bulunması kolonileşme süreçlerini daha da hızlandıracak potansiyele sahip.