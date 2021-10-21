Dünyanın İlk ‘Ay Motosikleti’ Konsepti Tanıtıldı

Hookie isimli Alman motosiklet tasarımı şirketi, dünyanın ilk ‘Ay Motosikleti’ konsept tasarımını tanıttı. Aracın standart uzay araçlarından çok daha hafif olduğu ve taşıma maliyetinin çok daha az olduğu da firma tarafından açıklandı.

1950’li yıllarda başlayan uzay yarışı, günümüzde de teknoloji sayesinde gittikçe kızışıyor. Özellikle işin içine SpaceX ve Blue Origin gibi firmaların da girmesiyle bu yarış bambaşka bir seviyeye çıkmış durumda.

Durum böyle olunca teknoloji ve tasarım şirketleri de bu uzay yarışında adından söz ettirmek için elinden geleni yapıyor. Hookie isimli motosiklet tasarımı markası ise uzay yarışına iddialı bir giriş yapmak için dünyanın ilk ay motosikletini tasarladığını duyurdu.

Sıradışı bir “Ay motosikleti” konsepti

Her koşulda yaşayabilen yegâne canlı Tardigrad’lardan isimini alan motosikletin astronotların kullandığı uzay araçlarından çok daha hafif olduğunu açıklayan firma, aracın çok daha ucuza üretilebilen ve çok daha mantıklı bir ulaşım aracı olacağını iddia ediyor.

Interesting Engineering isimli sitenin verdiği bilgilere göre, uzaya 1 kg’lık bi yük göndermenin maliyeti yaklaşık 2.270 dolar tutuyor. Astronotların kullandığı standart uzay araçlarının ağırlığı 210 kg (476 bin dolar) iken Hookie’nin Tardigrad isimli motosikleti ise sadece 139 kg (315 bin dolar) ağırlığında. İki araç arasındaki bu ağırlık farkı, kritik önem taşıyan uzay görevlerinde hem yükten hem de maliyetten tasarruf edilmesi konusunda büyük fayda sağlayacaktır.

“Tardigrad, hiçbir kurala uymak zorunda değil”

Hookie’nin kurucuları Nico ve Sylvia Müller çifti, motosikletin tasarımında ilk olarak tasarımcı Andrew Fabishevskiy’nin dijital çizimlerinden esinlendiklerini açıkladı. Kendisinden izin aldıktan tasarımı geliştirip gerçek boyutlarda ve çalışan bir elektrikli motosiklet üreten ekibin aracın tasaımında çok fazla zaman ve emek harcadığı açıklandı.

Nico Müller, ürettikleri aracın herhangi bir trafik ve aerodinamik kuralına uymak zorunda olmadığını ve bu sayede daha özgür davranıp aracı hafifletmeye odaklandıklarını açıkladı. Hafifletilmiş metal, ince alüminyum ve 3 boyutlu yazıcıda üretilen parçalar kullanılan motosikletin gövdesi ise neredeyse şeffaf olacak şekilde özel olarak tasarlandı.

Herhangi bir parçanın kırılması ya da bozulması ihtimaline karşın motosikletin küçük parçalardan oluşturulduğu ve uzayda parçalarının kolayca değişebileceği de açıklandı.

Nico Müller,” NASA bizim Tardigrad projemizi biliyor. İleride NASA ile bu konuda iş birliği yapmak bizi oldukça mutlu edecektir.” diyerek NASA ile muhtemel bir ortaklık olabileceğini açıkladı.

Tardigrad, Ekim ayının ortasında ABD’deki Petersen Otomotiv Müzesinde ilk kez sergilenecek.