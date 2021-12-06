Daha fazla kadın ve kız çocuğunun bilgisayar biliminde kendini geliştirmesi için fırsat yaratmayı amaçlayan bir kuruluş, kodlanabilir bir müzik videosu yayınlandı. Siz de deneyebilir, kodlarla müzik videosunu geliştirebilirsiniz.

Code Who Girls adlı kuruluş, genç kadınları 21. yüzyıl fırsatlarını takip edebilmeleri için gerekli bilgi işlem becerileri ile donatarak bilgisayar bilimindeki kadın sayısını desteklemek amacıyla 2012 yılından bu yana çeşitli projeler geliştiriyor.

Kuruluş, geçtiğimiz günlerde özellikle kadınları programlama öğrenmeye teşvik etmek için Amerikalı rapçi Doja Cat ile ortaklık kurdu. Doja Cat’in Woman adlı şarkısı için hazırlanan müzik klibini interaktif bir deneyime dönüştürerek, kodlanabilir bir müzik videosu hazırladı.

Videonun gidişatını kodlarla değiştirebilirsiniz

Code Who Girls adlı kuruluş, kodlanabilir müzik videosunu Twitter hesabından “BÜYÜK HABER: Az önce @dojacat ile kodlanabilir ilk müzik videosunu yaptık. Hikayeyi kod kullanarak kontrol edebilirsiniz." sözleriyle duyurdu.

Kodlanabilir müzik videosu, üzerine tıklanıldığında Doja Cat’in orijinal klibindeki gibi başlar ancak ilerleyen saniyelerde videonun gidişatına karar verme yetkisi kişilere geçer. Siteye giriş yapan kullanıcılar, ekranın altındaki zaman çizelgesinden videonun ne zaman duraklatılacağını görür ve görüntüleri kontrol eder. Kişiler video durduğunda CSS, Javascript ve Python dillerini kullanarak kod satırlarında değişiklikler yapabilir ve boşlukları isteği gibi doldurulabilir. Deneyimin sonunda, yazılan kodlarla dönüştürülen videoda ne gibi değişiklikler olduğu görüntülenir. Kişiler hazırladıkları videoyu indirebilir ya da sosyal medya hesaplarında paylaşabilir.

Basit bir programlama pratiği yapabileceğiniz bu deneyime siz de DojaCode.com’dan ulaşabilirsiniz.