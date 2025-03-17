Qualcomm'un yepyeni işlemcisinden gücünü alan bu yeni el konsolu, çift ekranıyla alanında benzersiz bir deneyim sunacak.

El konsolları o kadar yaygınlaştı ki artık sağımız solumuz el konsolu oldu ve birçoğu birbirlerine gerçek anlamda benziyor.

Bugün ortaya çıkan ONEXSUGAR 1 ise diğer el konsollarına kıyasla alışılmışın dışına çıkan bir yeniliğe sahip. Bu yeni el konsolunun katlanabilir yapısı, çift ekranlı tasarımı ve yeni nesil Snapdragon G3 Gen 3 işlemcisi şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.

İlk bakışta Nintendo Switch benzeri bir el konsolu gibi görünen bu cihaz, 6,01 inçlik ana ekranı ve yanlardaki kontrol tuşlarıyla klasik bir tasarıma sahip ancak asıl sürpriz, cihazın arkasında gizli. 3,92 inçlik ikinci ekran, cihaz katlandığında devreye giriyor ve yepyeni bir tasarıma bürünüyor.

ONEXSUGAR 1 duyuru videosu:

İlk çift ekranlı taşınabilir el konsolu olma niteliği taşıyan ONEXSUGAR 1, kullanıcılara iki farklı oyun düzeni arasında geçiş yapabilme olanağı tanıyor.

Gücünü daha yeni duyurulan Snapdragon G3 Gen 3 işlemcisinden alan cihaz, üst düzey performans ve uzun pil ömrü vadediyor. Henüz test edilmemiş olsa da bu donanımın mobil oyunların en zorlu emülatörleri dâhil her şeyi çalıştıracak kapasitede olduğu düşünülüyor.

Teknik detaylar ve fiyatlandırma henüz belli değil ancak ön siparişlerin Mayıs ayında başlaması bekleniyor.