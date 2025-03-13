Birkaç gün önce Microsoft'un bir ortakla çalışarak bu yıl Xbox el konsolu çıkarmak istediği öne sürülmüş, ancak cihazı Microsoft'un üretmeyeceği belirtilmişti. Şimdi ise cihazı üretecek ortağın kim olduğu ortaya çıktı.

Bu hafta Xbox ile ilgili çok büyük bir iddia ortaya atılmıştı. Windows Central Editörü Jez Corden tarafından aktarılan bizim de sizlerle paylaştığımız iddiada, Microsoft’un bir ortakla bu yıl Xbox el konsolu üreteceği ifade edilmişti. Cihazın, Microsoft tarafından değil de diğer ortak tarafından üretileceğinin de altı çizilmişti. Yani resmî bir Xbox el konsolu olmak yerine Xbox markası altında çıkacak bir cihaz olacaktı.

Şimdi ise The Verge’te Microsoft haberleriyle bildiğimiz Kıdemli Editör Tom Warren’dan konuya ilişkin bilgiler geldi. Warren’ın Notepad bülteninde paylaştığı bilgiler, Microsoft’un konsol için birlikte çalışacağı ortağın kim olacağını açıkladı.

Xbox el konsolunu ASUS üretecek

Warren’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Microsoft’un cihaz ile iş birliğine gittiği firma ASUS olacak. Bu da ASUS’un Xbox el konsolunun üreticisi olacağını gösteriyor. Tıpkı Steam ile Lenovo’nun Legion Go S iş birliği gibi düşünebiliriz. ASUS hâlihazırda kendi Rog Ally el konsollarını üretiyordu. Görünüşe göre Microsoft'la ayrı bir cihaz daha çıkaracaklar. Ancak Rog Ally'e benzeyeceğini düşünebiliriz.

Yeni raporda ayrıca geçenki iddiada belirtilen “Project Keenan” isminin doğru olmadığı, projenin aslında “Kennan” olarak adlandırıldığı da aktarıldı. Warren, Corden’ın iddiasını destekleyerek konsolun bu yıl içerisinde piyasaya sürüleceğini de ekledi. İki kaynak da çok güvenilir gazeteciler. O yüzden cihazın gerçekten de bu yıl gelme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Cihazın bir PC gibi olması ve Windows işletim sistemini çalıştırması bekleniyor. Ancak iddialara göre Xbox platformunda olduğunu gösterecek Xbox düğmesi gibi detayları da olacak. Yani Microsoft geliştirmese bile Xbox el konsolu olduğunu anlayabileceğiz. Microsoft Store, PC Game Pass ve Steam desteğinin yer alacağı da söylentiler arasında. Çıkış tarihi konusunda maalesef henüz bir bilgi yok.