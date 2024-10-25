CATL, dünyanın ilk Süper Hibrit Bataryasını tanıttı. Yeni batarya, 400 km elektrikli menzil ve 10 dakikada 280 km şarj sunuyor.

Çinli teknoloji şirketi CATL, yeni Freevoy Süper Hibrit Bataryası'nı tanıttı. Düzenlenen etkinlikte, bu bataryanın 400 kilometreyi aşan tamamen elektrikli menzil sunarak elektrikli araç deneyimini hibrit araçlarla bir araya getirdiği vurgulandı.

Freevoy Süper Hibrit Bataryası, 4C ultra hızlı şarj özelliği ile öne çıkıyor. Sürücüler, sadece 10 dakikada yaklaşık 280 kilometre menzil kazanma imkânına sahip olabiliyor.

Hibrit güç performansında %20 artış

Bataryanın geliştirilmesinde yeni yüzey modifikasyon teknolojisi ve yüksek voltajlı elektrolit formülasyonu kullanıldı. Bu sayede batarya hem daha akıllı hem de daha verimli hale getirildi. CATL, yeni bataryasının hibrit güç performansını %20 oranında artırdığını iddia ediyor.

CATL, yeni bataryasının 2030 yılına kadar birçok önemli otomobil markasında kullanılacağını duyurdu. Şirket, bu yenilikle birlikte teknolojik gelişmelerini sürdürerek elektrikli araç geçişini hızlandırmayı amaçlıyor. Böylelikle sürekli şarj etme gereksinimi de önemli ölçüde azalacağa benziyor.