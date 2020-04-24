Dünyanın Yapay Zekâ ile Çalışan İlk İntraneti Yola Çıktı

Microsoft'un ortaklarından Acuvate, Mesh 3.0 adı verilen dünyanın ilk yapay zekâ destekli intranetini kullanıma açtı. Mesh 3.0, 'doğru zamanda doğru kişiye doğru içeriği iletme' hedefiyle yola çıktı. Sistem, bir şirketteki var olan verileri bir araya getirerek doğru bilgiye erişim için gerekli zamanı azaltacak.

Microsoft'un ortaklarından ve dijital dönüşüm sağlayıcılarından Acuvate, dünyanın ilk yapay zekâ ile çalışan intraneti olan Mesh 3.0'ı kullanıma açtı. SharePoint, Office Graph, Azure Cognitive Search and Cognitive Services, Teams, Power Apps ve Power Automate üzerine inşa edilen sistemde Azure makine öğrenmesi, metin analizi ve konuşma servisleri de yer alıyor.

Acuvate'in daha önce yayınladığı intranet versiyonu, daha geleneksel bir yapıya sahipti ve bilgiye standart yollarla ulaşıyordu. Bununla birlikte iş yeri eğilimlerinde değişiklikler meydana gelmeye başlayınca çalışanların bir şirket içerisinde nasıl bağlanacağı, iş birliği yapacağı ve iletişime geçeceği konusunda değişiklikler yapma ihtiyacı gündeme geldi. Bu nedenle Acuvate, modern iş yeri taleplerini dikkate alarak Microsoft yapay zekâsı ve SharePoint'in en iyi özelliklerini bir araya getirerek Office 365 için intranet geliştirdi.

Mesh 3.0 ile tanışın:

Yeni fırsatları yakalamak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için tasarlanan Mesh 3.0, doğru içeriği doğru insana doğru zamanda iletmek gibi benzersiz bir yeteneğe sahip. İleri düzey yapay zekâ ve veri madenciliği teknikleriyle desteklenen Mesh 3.0, şirketinizin var olan verilerindeki açık ve saklı bilgileri çekerek doğu bilgiye erişim için gerekli toplam zamanı azaltıyor. Bu kişiselleştirilmiş içerik deneyimi, Mesh 3.0'ı kolaylıkla adapte olunabilir hâle getiriyor.

İşletme uygulamalarının çoğalması ve parça parça dijital çözümler, iş yerindeki parçalanmışlığa neden olurken bu durum çalışanlar için stres yaratıyor. Mesh 3.0, çalışanlara günlük görevlerini yapabilmelerini sağlayan tek duraklı bir portal olarak tasarlandı. Yeni intranet sayesinde hem bilgiyi bir araya getirebilecek hem de çalışabilecekler.

Mesh 3.0'daki kişiselleştirme aracı; ilgi alanlarının, aktivitelerin, konumların ve diğer bilgilerin üzerine inşa edilen kullanıcı kimliklerini otomatik olarak yaratıyor. Bilişsel işletme araması, şirket çapındaki tüm saklı şeylerin iç yüzünü ortaya çıkarma ve karar almayı geliştirme için entegre yapay zekâyı kullanıyor. İşletme iş birliği motoru kullanıcıların birbirine bağlı modern bir dijital iş yeri yaratmasına olanak sağlıyor.

İşletme iletişim motoruysa çalışanlar arasında çok kanallı iletişimi destekliyor. Otonom intranet çözümü, aynı zamanda kişisel dijital asistanınız olan MeshBOT'u da bünyesinde barındırıyor. Yeni intranet, aynı zamanda bir şirketin back-end uygulamalarına da bağlanabiliyor ve bilgiye ulaşmak için tek bir kullanıcı arayüzü yaratıyor. Sistem, aynı zamanda bir içerik yönetim aracına da ev sahipliği yapıyor.

İntranet nedir?

İntranet, sadece belirli bir işletme içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağdır. İntranetler ağ geçitleri aracılığıyla diğer ağlara bağlanabilir. Temel oluşturulma amaçları, kuruluş bünyesinde bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmaktır.

İntranetler, şirket içi ya da şirketler arası telekonferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kişilerin bir araya gelebildiği iş gruplarının oluşturulmasında da değerlendirilir. İntranetler üzerinden HTTP, FTP gibi pek çok protokol uygulamaları çalıştırılabildiği gibi günümüzde, internet erişimiyle kaynakların kullanımı da oldukça yaygındır.

İntranet üzerinde muhasebe, insan kaynakları, üretim otomasyon yazılımları çalıştırmak mümkündür. Bunun yanı sıra çeşitli veritabanlarını tutmak ve belge dağıtımı gibi işleri yapmak da intranetler üzerinden yapılabiliyor. İntranet, özet olarak internet teknolojisinin şirket içerisinde kullanılabilmesi anlamına geliyor.