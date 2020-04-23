SpaceX'in Starlink İnternet Hizmetindeki Beta Test Takvimi

SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink'in geniş bant internet hizmetinin testlerinin 3 ay içerisinde özel beta olarak, 6 ay içerisinde de kamuya açık beta olarak başlayacağını duyurdu. Musk, ilk beta denemelerinin yüksek enlemlerde yapılacağını da sözlerine ekledi.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX şirketinin yüksek hızda internet için uzaya gönderdiği Starlink uydularının sağlayacağı geniş bant internet bağlantısı hakkında önemli bir açıklama geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Elon Musk, geniş bant internet testlerinin 3 ay içerisinde özel beta olarak başlayacağını, yaklaşık 6 ay sonraysa kamuya açık beta testlerinin yapılacağını duyurdu. İlk beta denemeleri, yüksek enlemlerde yapılacak.

Musk, bir Twitter kullanıcısının Almanya'nın 'yüksek enlem' sayılıp sayılmayacağına ilişkin sorusuna olumlu cevap verirken ABD'nin bazı kesimlerinin de beta denemelerine dâhil edileceği düşünülüyor çünkü SpaceX, Starlink'in hizmetini ABD'nin bazı kesimleri için bu sene içerisinde kullanılabilir hâle getirmeyi planladığını açıklamıştı. Teslarati'de yer alan bir habere bakılırsa 3 ay sonra başlayacak özel testlere SpaceX/Tesla çalışanları ve aileleri katılacak. Haberde Tesla'nın başlangıç seviyesindeki yazılımlarını çalışanlarının otomobillerinde test ettiği hatırlatılıyor.

Faaliyet hâlindeki Starlink uydusunun sayısı 420'yi buldu:

Dünkü fırlatmayla birlikte Starlink uydularının arasına 60 yeni uydu daha katıldı. Böylece, Musk'ın verdiği bilgiye göre faaliyetteki Starlink uydularının sayısı 420'ye ulaştı. Öte yandan SpaceX, Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) başvurarak binlerce Starlink uydusunu ilk başta planlanandan daha alçak bir yörüngede uçurmak için izin istedi.

SpaceX, değişikliğin daha iyi geniş bant internet kapsama alanı sağlayacağını savundu. SpaceX, 2018 yılında FCC'den 1.110 ila 1.325 km arasında uçabilecek 4.425 alçak yörünge uydusu için izin almıştı. 2019 yılında gelindiğinde FCC, SpaceX'in iznini değiştirerek şirkete bu uyduların 1.584'ünü ilk izindeki değerlerin yarısında uçurma izni vermişti.

SpaceX'in geçen hafta yaptığı yeni izin başvurusunda, uyduların 540 ila 570 km arasında yörüngeye yerleştirilmesine izin verilmesi isteniyor. Yörünge değişikliği yapılmak istenen uydu sayısıysa 2.824. Öte yandan şirket, başlangıçta planlanan 4.425 uydu yerine 4.408 uyduyu yörüngeye oturtacağını söylüyor. Bu sayıya, 335 ila 346 km'de faaliyet yürütecek ilave 7.518 geniş bant uydusu dâhil değil.

SpaceX, 30.000 ilave uyduyu daha göndermeyi planladığını söylese de bunun nasıl yapılacağına dair henüz bir bilgi yok. SpaceX, geçen hafta FCC'den ABD için 1 milyona kadar kullanıcı terminali yerleştirme izni almıştı.