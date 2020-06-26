Dünya’nın Bizi Hala Şaşırtabileceğini Kanıtlayan 11 Görsel

Üzerinde yaşam olan tek gezegen olduğunu bildiğimiz Dünya’da, bunca zaman geçmesine rağmen herkesi şaşırtmayı başaran olaylar yaşanıyor. Bugün sizlere, doğal olarak gerçekleşen veya insan elinden çıkan ve bizleri şaşırtan 11 görsel paylaşacağız.

4,54 milyar yaşındaki Dünya’mız, bu uzun süreçte pek çok farklı dönemden geçti. Bir yıldız gibi alev topu olduğu dönemlerden soğuyarak buzul çağına giren Dünya’mızda insanlık olarak sadece 6 milyon yıldır yaşıyoruz. Bu 6 milyonda ise Dünya’mıza geri dönüşü olmayan zararlar verdik. Peki bizleri hala şaşırtan ve çok büyük bir kısmına ayak dahi basmadığımız Dünya’da hala görmediğimiz ne kadar çok şey olduğunu biliyor musunuz?

Bugün sizlere, Dünya’mızı hala çok da iyi görmediğimizi kanıtlayan 11 fotoğraf paylaşacağız. Hazırsanız başlayalım.

Dünya’nın bizi hala şaşırttığını kanıtlayan 11 görsel

Gün batımını hepimiz görmüşüzdür. Peki bu muhteşem görüntüyü uzaydan görme şansına eriştiniz mi?

Dünya’daki fırtınaların ne kadar güçlü olabileceğini kanıtlayan bir görsel. Görselde fırtınanın yolun yönünü değiştirdiğini görüyoruz.

Danimarka ve İsveç arasındaki bir köprü, sonrasında tünele dönüşüyor.

En ufak bir rüzgâra bile dayanamayan karahindiba, suya karşı ise son derece dayanıklı bir bitkidir.

Kaydırakta biriken karın bir kumaş gibi katlanabildiğini biliyor muydunuz?

Tıpkı Avatar’ın efsane Pandora gezegeninde olduğu gibi Dünya’mızda da karanlıkta parlayan mantarlar bulunur.

Eğik yapısıyla ünlü efsane Pisa kulesinin içi böyle görünüyor. Çok da özel bir yanı yokmuş gibi görünüyor değil mi?

Kuzey ışıkları uzaydan tam da böyle görünüyor.

Son derece nadir görülen bir beyaz gökkuşağı.

Endonezya’da patlayan bir yanardağdan fışkıran mavi lav.

Gün Batımını bulutların hemen üzerinde gözlemlediğinizde böyle eşsiz bir manzara ortaya çıkıyor.