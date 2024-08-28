Telegram'ın Kurucusu Pavel Durov Serbest Kaldı

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, gözaltı süresinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.

Telegram Kurucusu Pavel Durov, Fransa'da gözaltına alınmıştı ve daha sonra da Durov'un gözaltı süresi uzatılmıştı. Rusya asıllı genç milyarder bugün nezarethaneden çıktı ve özgürlüğüne kavuştu. Öte yandan tamamen temize çıktığını söyleyemeyiz zira soruşturma devam edecek.

Paris'te havalimanında apar topar gözaltına alınan Durov, "soruşturma ve olası bir iddianame ile" karşı karşıya kalacak. Telegram CEO'su, gözaltındaki süresinin sona ermesinin ardından dolandırıcılıkla mücadele biriminin binasında polis aracı ile ayrıldı.

Ne olmuştu?

Durov, Telegram'ın içerik denetim eksikliği ile ilgili bir arama emri üzerine geçtiğimiz cumartesi günü Paris'teki Bourget Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı. Telegram'da uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, çocuk pornosu görüntüleri ve bazı başka suçlara zemin hazırlandığı ifade edilmişti. Ayrıca aşırı sağcı grupların ve terör örgütlerinin de Telegram'dan organize olduğu gerekçesiyle inceleme başlatılmıştı.

Durov'un bugün nezaretten çıkmış olması aslında beklenen bir durumdu. Fransa yasaları gereği bir kişi, suçlamalardan dolayı gözaltına alındığında en fazla 96 saate kadar tutuklu kalıyorlar. Bu sürenin dolmasıyla Durov da serbest bırakıldı.

Durov tutuklaması, ifade özgürlüğü tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Telegram hem Rusya'da hem de Ukrayna'da oldukça popüler bir uygulama olmasıyla dikkatleri çekiyor. Üstelik platform hem askerler hem de siviller tarafından sıklıkla kullanıyor. Rusya da platforma baskı yapılacağı yönündeki çekinceleri yatıştırmayı amaçlayan açıklamalar yaptı.