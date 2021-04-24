DWG uzantılı dosyaları eğer oluşturduğunuz bilgisayarda açmıyorsanız ve açmak istediğiniz Windows ya da macOS işletim sistemine sahip bilgisayarınızda uygun program yoksa dosya açılmayacaktır. DWG dosyası nasıl açılır sorusunu yanıtladık ve DWG dosyası açma işlemi için kullanabileceğiniz programları anlattık.

Genel olarak tasarımlar, haritalar, geometrik veriler ve bazı görseller DWG dosya formatına sahiptir. Bu dosyalar Windows ve macOS işletim sisteminde yüklü olarak gelmeyen yazılımlar üzerinden oluşturulur. Bu nedenle DWG dosyası açma işlemi için de aynı yazılımlara ihtiyacınız vardır. DWG dosyası açma zor değil ancak öncesinde bir ya da birkaç yazılım indirmeniz gereken bir işlemdir.

Peki, DWG dosyası nasıl açılır? Bunun için uygulayabileceğiniz en kolay yöntem, dosyanın kaynağından bu dosyanın hangi yazılımla oluşturulduğunu öğrenmek ve ya bilgisayarınıza bu yazılımı yüklemek ya da yazılımın yüklü olduğu başka bir bilgisayar kullanmaktır. Elinizde gizemli bir dosya varsa DWG dosyası açma işlemi için kullanabileceğiniz farklı yazılımlar da var. DWG dosyası açma programlarına geline yakından bakalım.

En iyi DWG dosyası açma programları:

IrfanView 4.57

Free DWG Viewer 5.4.0.11

Adobe Illustrator CC

AutoCAD DWG to PDF 2010

DWG TrueView

File Magic

Autodesk Viewer

IrfanView, uzun yıllardır dosya görüntüleme dünyasında bulunan güvenilir bir programdır. Program üzerinden aklınıza gelen, gelmeyen neredeyse tüm dosya formatlarını açarak görüntüleyebilirsiniz. IrfanView 4.57 sürümü ise küçük resim düzenleme gibi farklı özellikler de sunuyor. Dosya üzerinde değişiklik yapamazsınız ancak DWG dosya açma işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Free DWG Viewer 5.4.0.11 programı üzerinden DWG, DXF, AutoCAD DWF ve CSF uzantılı dosyaları rahatlıkla açabilir, görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Üstelik program üzerinden açtığınız dosyalarını JPEG formatında kaydederek DWG dosyası nasıl açılır sorusuna elveda diyebilir ve yine program üzerinden dosyanın çıktısını alabilirsiniz.

Adobe Illustrator CC, Adobe tarafından geliştirilmiş ve piyasada tasarım konusunda en yaygın kullanılan programlardan biridir. Program üzerinden yalnızca DWG dosya açma işlemi yapmıyorunuz aynı zamanda, eğer programa hakimseniz, dosya içeriğinde değişiklikler yaparak farklı formatlarda da kaydedebiliyorsunuz. Elbette Adobe Illustrator CC ücretli bir program.

DWG dosyası nasıl açılır sorusunu bir daha asla sormamak için tüm kullanıcılara gerekli olan AutoCAD DWG to PDF 2010 programıdır. Çünkü program üzerinden bir kez açtığınız DWG dosyasını PDF formatına çevirerek, her bilgisayarda hatta online platformlarda bile açılmasını sağlayabilirsiniz. Program ücretli olsa da ücretsiz deneme süresinde işinizi halledebilirsiniz.

2 boyutlu ve 3 boyutlu DWG dosyası açma işlemini başarılı bir şekilde DWG TrueView programı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Program üzerinden yalnızca DWG dosyalarını değil aynı zamanda DWF ve DXF dosyalarını sorunsuz bir şekilde açabilirsiniz. Autodesk yazılım sisteminin bir parçası olan DWG TrueView, düzenlemek değil yalnızca görüntülemek isteyen kullanıcılar için ideal bir program.

File Magic programı yalnızca DWG dosyası açma konusunda değil, aklınıza gelen tüm programlara ait tüm dosya formatlarını açma konusunda da iddialı. Belgeler, sunumlar, e-tablolar, fotoğraflar, DVD içerikleri, müzikler, sesler ve farklı programlarda kullanılan ortak dosya formatları kolayca File Magic üzerinden açılabiliyor. Direkt olarak desteklenmeyen formatları ise ikili biçimde açabilirsiniz. File Magic için her eve lazım bir program diyebiliriz.

DWG dosyası açma işlemi için aranan kan bulundu desek yanlış olmaz. Çünkü Autodesk Viewer bir program değil, bir internet sitesi. Bilgisayarınıza herhangi bir program indirmeden, Autodesk Viewer internet sitesi üzerinden DWG başta olmak üzere pek çok farklı formattaki dosyayı açabilirsiniz. Üstelik platformda bulunan paylaşım özelliği sayesinde açtığınız dosyaları kolayca başka insanlarla da paylaşabilirsiniz.

DWG nedir?

DWG genel olarak tasarım programlarında oluşturulan dosyaların sahip olduğu dosya formatıdır. AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, DraftSight, IntelliCAD ve Open Design Alliance gibi programlar başta olmak üzere neredeyse tüm tasarım programlarında DWG dosyalar oluşturulur.

Tasarımcılar benzer programları kullandıkları için kendi aralarında DWG formatındaki dosyaları transfer edebilir, paylaşabilir ve düzenleyebilirler. Ancak herkesin bilgisayarında bir tasarım programı olmadığı için ya bu tür dosyalar farklı formatlarda paylaşılmalı ya da sık sık böyle dosyalar görüntülemek durumunda kalıyorsanız DWG dosyası açma programlarından birini kullanmalısınız.

DWG dosyası açma programları nasıl kullanılır?

Yukarıda listesini verdiğimiz DWG dosyası açma programları genel olarak en sık kullanılan yazılımlardır. Ancak bu programların çoğu yalnızca görüntüleme ve paylaşma özelliklerine sahiptir. Bazıları dosya üzerinde değişiklik yapmanıza imkan sunar ama dosya içeriğindeki düzenlemeler için bir tasarım programına ihtiyacınız vardır.

DWG dosyası açma programlarının kullanımı ise son derece basittir. Size en uygun programı indirin, kurun ve dosyanızı açın. Normalde bir şeye benzetemediğiniz bir görsele 3 boyutlu gözlükle bakmak gibi düşünebilirsiniz. Bu programlar yalnızca birer aracıdır. Eğer böyle bir program kullanmak istemiyorsanız DWG dosyasını gönderen kişiden PDF ya da JPEG dosyası isteyin. Tasarım programları üzerinden dosya formatı değiştirmek çok daha kolaydır.

Sizin için DWG dosyası nasıl açılır sorusunu yanıtladık ve kullanabileceğiniz en iyi DWG dosyası açma programlarını listeledik. Programların bazıları ücretli abonelik ile çalışıyor ancak hepsinin ücretsiz deneme sürümü mevcut. Sık sık DWG dosyası açmıyorsanız kısa süreli kullanımlar için ücretsiz deneme sürümü fırsatlarından yararlanabilirsiniz.