Daha iyi bir müdür ya da daha iyi bir patron mu olmak istiyorsunuz? O zaman e-postalarınızı daha az kontrol etmekte fayda var.

Michigan Eyalet Üniversitesi'nde yapılan araştırma, yüksek mail trafiğinin yöneticilerin üzerinde büyük yük oluşturduğunu ve hedeflerine ulaşmakta zorlanmalarına sebep olduklarını ortaya koydu.

Yönetim profesörü Russell Johnson tarafından yönetilen ve Journal of Applied Psychology (Uygulamalı Psikoloji Dergisi) 'de yayınlanan araştırma, e-postaların yöneticilerinin dikkat dağınıklıklarını, üretkenliklerini ve liderlik rollerine nasıl etki ettiğini inceleyen ilk örneklerden biri.

Araştırmaya göre, çalışanlar her gün 90 dakikadan fazla -yani haftada yedi buçuk saat- harcayarak e-postalarından oluşturduğu dikkat dağınıklıklarından kurtulmaya çalışıyorlar. Johnson, yaptığı açıklamada yöneticilerin de normal çalışanlardan bu konuda çok da farklı olmadığını söyledi.

Johnson, "E-postalar, çoğu şey gibi doğru kullanıldığında oldukça yararlı. Ancak aşırı veya uygunsuz kullanıldığında dikkat dağıtıcı hatta zarar verici olabiliyorlar. E-maillerin getirdiği dağınıklıklardan kurtulmaya çalışanlar yöetici kademesinde olduğunda ise hedeflerine ulaşmaları hiç de kolay olmuyor. Aynı zamanda bulunduğu konumda gelişebilmesi ve daha iyi bir yönetici olabilmesi için gerekli olan yönetici-çalışan ilişkisine de zarar veriyor." dedi.

Yöneticileri diğer çalışanlardan farklı kılan şey ise, e-posta talepleri nedeniyle bunalmış ve verimsiz hissettiklerinde bunu yenmek için asıl görevleri olan yöneticilikten ve taktiksel görevlerden uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla, yöneticiler herhangi bir şeyi "yönetmezken", aynı zamanda üretken hissetmek uğruna küçük görevlere odaklanıyorlar.

Johson sözlerine "Uzun lafı kısası, yönetici kadrosundakiler maillerini kontrol etmek için belli bir zaman ayırmalı ve o zamanların dışına çıkmamalıdır. Bu durum yöneticiyi kontrol eden konumuna getirecektir." diyerek son verdi.