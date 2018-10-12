EA, Command&Conquer: Rivals İçin Bir PC Uyarlaması Düşünüyor

Gerçek zamanlı strateji oyunu seven PC oyuncularını düşünen EA, Command&Conquer'ın 25. yıldönümü kutlamaları dahilinde PC'ye bir Command&Conquer: Rivals uyarlaması getirmeyi düşünüyor.

Gerçek zamanlı strateji oyunları bir zamanlar PC oyun dünyasının kalbini oluşturuyorlardı. Fakat değişen trendler ile birlikte günümüzde yerine FPS oyunlarına bırakmış durumda. Yine de güncel ve üzerinde çalışılmış bir gerçek zamanlı strateji oyunu bekleyen geniş bir kitle bulunuyor; eskisi kadar tutkulu olmasalar da…

Gerçek zamanlı strateji oyunları PC’de eskisi kadar popüler olmasa da mobil oyun dünyasında hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. Bu nedenle Electronic Arts (EA), bir sonraki gerçek zamanlı strateji oyununu PC’değil mobil platformlar için piyasaya sürdü. Command & Conquer: Rivals, resmi olarak indirmelere açılmış durumda.

Gerçek zamanlı strateji oyunları söz konusu olduğunda Command & Conquer’ın ayrı bir yeri olduğu söylenebilir. Bu nedenle Command & Conquer: Rivals, mobil oyuncuların beklentilerine yanıt verebilecek kadar iyi bir oyun olmasa da kendine geniş bir oyuncu kitlesi oluşturacağından kimsenin şüphesi bulunmuyor.

Daha önce Tiberium Wars, Red Alert 3, Kane's Wrath ve Tiberian Twilight projelerinde çalışmış olan EA yapımcısı Jim Vessella, dün paylaştığı Reddit gönderisi ile EA’nın Command & Conquer’ın 25. yılı kutlamaları çerçevesinde Command & Conquer: Rivals’ın bir PC uyarlamasını piyasaya sürebileceğini dile getirdi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Command & Conquer: Rivals kesinlikle ‘iyi’ denebilecek bir oyun değil. Ancak iyi bir PC uyarlaması, gerçek zamanlı strateji oyunu sevenlerin dikkatini kolaylıkla çekebilir. Vessella, oyunun geleceği ile ilgili kesin konuşmadı ancak EA’nın böyle bir çalışma içinde olduğunu doğruladı.