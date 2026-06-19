Her yıl olduğu gibi bu yılın da neredeyse benzer bir zamanında EA SPORTS FC 26, Game Pass ve EA Play'e eklendi.
PC veya Ultimate aboneliğiniz varsa PC, Xbox One, Xbox Series X/S üzerinden EA SPORTS FC 26'yı oynamak artık mümkün. Yani oyuna tam fiyat ödemenize artık gerek yok.
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Şimdi Dünya Kupası modunu siz de oynayabilirsiniz
Geçtiğimiz hafta oyuna eklenen Dünya Kupası modu sayesinde doğrudan ana menüden Dünya Kupası'nı oynayabiliyorsunuz.
Her ne kadar resmî lisans olmadığından mod da lisanslı olmasa da gerçeğe en yakın Dünya Kupası deneyimini siz de deneyim edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Game Pass veya EA Play abonesi olmak.