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EA SPORTS FC 26, Game Pass ve EA Play'e Eklendi

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Yılın beklenen zamanı geldi ve EA SPORTS FC 26 artık Game Pass ve EA Play aboneleri tarafından oynanabilir durumda.

EA SPORTS FC 26, Game Pass ve EA Play'e Eklendi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her yıl olduğu gibi bu yılın da neredeyse benzer bir zamanında EA SPORTS FC 26, Game Pass ve EA Play'e eklendi.

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PC veya Ultimate aboneliğiniz varsa PC, Xbox One, Xbox Series X/S üzerinden EA SPORTS FC 26'yı oynamak artık mümkün. Yani oyuna tam fiyat ödemenize artık gerek yok.

İçerikten Görseller

EA SPORTS FC 26, Game Pass ve EA Play'e Eklendi
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Şimdi Dünya Kupası modunu siz de oynayabilirsiniz

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Geçtiğimiz hafta oyuna eklenen Dünya Kupası modu sayesinde doğrudan ana menüden Dünya Kupası'nı oynayabiliyorsunuz.

Her ne kadar resmî lisans olmadığından mod da lisanslı olmasa da gerçeğe en yakın Dünya Kupası deneyimini siz de deneyim edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Game Pass veya EA Play abonesi olmak.

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