EA SPORTS FC 27 Transfer Pazarı ve Kariyer Modu Detayları Belli Oldu: İşte Tüm Yenilikler

EA SPORTS FC 27, Kariyer Modu'nu uzun süredir beklenen yeniliklerle güncelliyor. Yenilenen Transfer Pazarı'ndan Dinamik GEN sistemine kadar öne çıkan tüm değişiklikleri bu içerikte bir araya getirdik.

EA SPORTS, FC 27 ile birlikte en büyük değişikliklerden birini Kariyer Modu tarafında yapmaya hazırlanıyor. Özellikle son yıllarda oyuncuların sıkça eleştirdiği transfer sistemi ve kariyer deneyimi, bu yıl yeni mekaniklerle daha gerçekçi ve dinamik bir yapıya kavuşuyor.

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Paylaşılan detaylara göre hem Teknik Direktör Kariyeri hem de Oyuncu Kariyeri önemli yenilikler kazanıyor. Yenilenen Transfer Pazarı, Dinamik GEN sistemi, Teknik Direktör Meydan Okuma Portalı ve oyuncuların gelişimini doğrudan etkileyecek yeni özelliklerin neler sunduğuna birlikte bakalım.

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Daha gerçekçi transfer pazarı

FC 27'nin en dikkat çeken yeniliklerinden biri tamamen elden geçirilen Transfer Pazarı oluyor. Yeni sistemde kulüplerin transfer stratejileri, bütçeleri ve ihtiyaçları daha gerçekçi şekilde şekillenirken, transfer süreçlerinin de önceki oyunlara göre daha dinamik ilerlemesi hedefleniyor. Böylece her kariyer kaydı birbirinden daha farklı bir deneyim sunabilecek.

Dinamik GEN sistemi oyuncu gelişimini değiştirecek

Yeni Dinamik GEN özelliği sayesinde futbolcuların reyting gelişimi artık daha şeffaf şekilde takip edilebilecek. Oyuncuların performansı, forma şansı ve gelişim süreçleri daha görünür hale gelirken, teknik direktörlerin genç yetenekleri yönetmesi de daha stratejik bir yapıya kavuşacak.

Oyuncu Kariyeri tarafında rekabet artıyor

Yeni Rekabet sistemi sayesinde ilk 11 mücadelesi daha anlamlı hale gelirken, oyuncular takım arkadaşlarıyla forma savaşı verecek. Böylece kariyer modu yalnızca maçlardan ibaret olmaktan çıkıp, sezon boyunca alınan kararların daha fazla önem kazandığı bir yapıya dönüşecek.

EA SPORTS, FC 27 ile Kariyer Modu'nu daha canlı, dinamik ve tekrar oynanabilir hale getirmeyi hedefliyor.