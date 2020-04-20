EBA TV Yayınları Yenilenen TRT Uygulaması ile LG TV'lerde

LG, salgın süresince uzaktan eğitim gören öğrencilere yardımcı olacak yeni bir proje hayata geçirdi. Çocuklar artık EBA TV yayınlarını LG Smart TV'lerden TRT İzle uygulaması aracılığıyla takip edebiliyorlar.

LG, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan çocuklara yardımcı olmak için yeni bir proje hayata geçirdi. Kullanıcılar artık, EBA TV yayınlarına LG Smart TV platformunda bulunan yeni TRT İzle uygulaması aracılığıyla erişebiliyorlar.

LG Smart TV platformundaki yenilenen TRT uygulaması ile LG TV kullanıcıları ilk, orta ve lise eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla verildiği EBA TV yayınlarını canlı olarak takip edebiliyor, kaçırdıkları dersleri diledikleri zaman tekrar izleyebiliyorlar. Kullanıcılar, eğitim içeriklerine LG'nin kullanıcı dostu Smart TV arayüzü ve hareket sensörlü Sihirli Kumanda'sı ile hızlı ve kolayca ulaşabiliyorlar.

EBA TV yayınları, LG Smart TV'lerde

LG Smart TV sahipleri, EBA TV yayınlarını izlemek için LG Uygulama Mağazası'ndan yeni TRT uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyor ya da direk olarak cihazlarındaki mevcut uygulamayı güncelleyebiliyorlar.

Yenilenen TRT İzle uygulamasında, EBA TV yayınlarının yanı sıra kaçırdığınız veya yeniden izlemek istediğiniz TRT dizileri, kültür-sanat, müzik, spor, eğlence programları, çocuklar için hazırlanan özel içerikler ve canlı yayınlar da bulunuyor.

EBA TV kanallarını Smart TV uygulaması dışında uydu yayını üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) uyumlu TV'lerinde kanal güncellemesi yaparak Türksat 4A uydusu üzerinden uzaktan eğitim hizmeti alabiliyorlar.