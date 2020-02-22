LG'nin Yeni Amiral Gemisi LG V60 THINQ Geliyor

LG V50 ThinQ'nun üst modeli olan LG V60 ThinQ'yu çıkartmaya hazırlanıyor.

LG V60 ThinQ, Kore şirketinin yeni amiral gemisi olacak. LG V50 ThinQ'nun yerine geçecek olan cihaz 2019'da tanıtılmıştı.

LG V60 ThinQ'nun dizaynı ise önceki modellerinden çok farklı gözükmüyor. Ön panelde çok küçük çıkıntılar gözükmekte, çoğu kişiye göre bu çıkıntılı görünüm hala devam etmesine rağmen bu görünümün modasının geçmiş olduğu yönünde. Fakat bu çıkıntılar bi önceki model olan LG V50 ThinQ'ya göre daha küçük kalıyor.

Resimlerde telefonun rengi ise altın olarak gözüküyor, en azından çerçevesi altın renginde diyebiliriz. Telefonun yukarısında ve aşağısında metalden yapılmış olan anten şeritler gözükmekte. Ses tuşları, Google Asistan'a özel olarak atanmış bir tuşla birlikte sol tarafta bulunmakta. Güç tuşunun ise sağ tarafta olacağı düşünülüyor fakat henüz kesin bir bilgi yok.

LG V60 THINQ Çok Büyük Bir Batarya İçericek

Son sızdırılan bilgilere göre bu serinin en iyisi 5000 mAh batarya ile gelicek. Bu batarya kapasitesi V60 ThinQ'ı, Samsung S20 Ultra gibi aynı klasmanda olduğu diğer akıllı telefonlardan bir adım öne taşıyacak, en azından batarya konusunda diğerlerlerinden biraz daha üstün olacak.

Ek olarak, telefonda Snapdragon 865 olması ve bu işlemcinin 5G teknolojisinde, mobil veriler için mükemmel performans ve destek sağlaması bekleniyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı da beklenenler arasında.

Aslında V60 ThinQ, 2020 Barcelona Mobil Dünya Kongresi sırasında tanıtılıcaktı fakat Corona virüsü yüzünden kongre iptal edildi. Bu nedenden dolayı LG ve diğer markalar cihazlarını tanıtmak için ayrı bir organizasyon düzenlemek zorunda kaldı.

Ses departmanına göre LG V60 ThinQ amiral gemisi telefonlarda pek göremediğimiz 3.5mm kulaklık çıkışına sahip.