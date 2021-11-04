Hamilelik öncesi dönem ve hamilelik süreci oldukça zorludur. Tüm bunları atlatıp da bebeğinizi sağlıkla kucağınıza aldığınız zaman ise bilmelisiniz ki hayatınız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Ebeveyn olunca hayatınızda neler değişecek gelin yakından bakalım ve bu değişimlere hazır olup olmadığınızı görelim.

Daha önce pek çok yazımızda hamilelik öncesi dönemden ve hamilelik sürecinden bahsederek karşınıza nasıl zorluklar çıkacağını ve bu zorluklarla nasıl mücadele edeceğinizi anlatmıştık. Tüm bu süreçleri sorunsuz bir şekilde atlatıp da bebeğinizi sağlıklı bir şekilde kucağınıza aldığınız zaman aslında o yaşadıklarınızın henüz yaşanmamış olayların bir fragmanı olduğunu anlayacaksınız.

Elbette hayatınıza giren yavrunuz sizi çok daha mutlu bir insan yapacak, orası kesin. Ancak biliyoruz ki insan yavruları uzun bir süre bakıma muhtaç oldukları için hayatınızın bir daha asla eskisi gibi olmayacağını söyleyebiliriz. Gelin ebeveyn olunca hayatınızda neler değişecek biraz daha yakından bakalım ve yaşayacağınız hem neşeli hem de zorlu zamanlarla ilgili neler düşünmeniz gerektiğini görelim.

Ebeveyn olunca hayatınızda neler değişecek?

İlk birkaç ay kabus gibi geçebilir.

Uykuya bir süre veda edebilirsiniz.

Bebeklerin çok fazla eşyaya ihtiyacı olmadığını göreceksiniz.

Harcamalarınız düşündüğünüzden çok daha fazla artacak.

Evden çalışıyorsanız yeni bir düzene hazır olun.

Bebeğinizin gelişimi konusunda hemen endişelenmeyin.

Fotoğraf ve videoları düzenlemeyi unutmayın.

Dışarı çıkma alışkanlıklarınız tamamen değişecek.

Yepyeni biri olacaksınız.

İlk birkaç ay kabus gibi geçebilir:

Eğer ilk kez bir bebek sahibi olacaksanız ilk birkaç ayın gerçekten kabus gibi geçebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Yeni doğan bebekler son derece hassas olurlar. Uyku düzenleri, yemek düzenleri, tuvalet düzenleri kolay kolay rayına oturmaz. Bu nedenle doğum öncesi bu konular hakkında detaylı araştırma yaparak acemiliğinizi biraz olsun atmalısınız.

Uykuya bir süre veda edebilirsiniz:

Bebekler ve çocuklar sağlıklı bir gelişim için düzenli uykuya ihtiyaç duyarlar. Ancak biliyoruz ki bir yetişkin olana kadar hiçbir çocuk bunu önemsemez. Bebeklerin gece sık sık uyanmaları uzun yıllar sürecektir. Çocuk olduğu zaman ise bu sefer devreye ilgisini dağıtacak sayısız şey girecek ve yine uyku düzeni bozulacaktır. Bebekleri ve çocukları uykuya hazırlayacak bazı ritüeller belirlemek bu konuda yardımcı olabilir.

Bebeklerin çok fazla eşyaya ihtiyacı olmadığını göreceksiniz:

Özellikle ilk çocuğunu kucağına alacak ebeveynler tonla alışveriş yapar. Çünkü bu başlı başına büyük bir ekonomidir ve satıcılar bu konuda aklınızı çelmeye hazırdır. Ancak bebeğiniz doğunca fark edeceksiniz ki bu kadar eşya çok fazla. Bebeklerin inanılmaz bir hızla büyüdüğünü de düşünürsek eşya alma konusunda aceleci olmayın. En iyisi ihtiyaç duydukça eşya satın almaktır.

Harcamalarınız düşündüğünüzden çok daha fazla artacak:

Evet, bebeklerin çok fazla eşyaya ihtiyaçları yok ancak bazılarına da mutlaka ihtiyaçları var. Mesela bebek bezi. Yüzlerce, binlerce bebek bezine ihtiyacınız olacak. Bebek bakımı için gerekli diğer şeyler de cabası. Sırf bunlar bile inanılmaz rakamlara mal olurken çocuk büyüdükçe yeni masraflar ortaya çıkacak. Okula başladıktan sonra olanları saymıyoruz bile. İyi bir birikiminiz varsa bu süreci biraz daha kolay atlatabilirsiniz.

Evden çalışıyorsanız yeni bir düzene hazır olun:

Özellikle pandemi sonrası evden çalışan kişilerin sayısı epey arttı. Kendine göre büyük zorlukları olan evde çalışma düzenine bir de bebek eklendiği zamanlar işler iyice çığrından çıkabilir. Hele bebeğiniz büyükse bir an olsun bilgisayar başına oturamayabilirsiniz. Bu nedenle eşinizle birlikte zor da olsa bir plan belirlemeli ve bu plana olabildiği kadar sadık kalarak çalışma sisteminizi yeniden düzenlemelisiniz.

Bebeğinizin gelişimi konusunda hemen endişelenmeyin:

Bebeklerin gelişim süreci hakkında sayısız kitap ve makale bulabilirsiniz. Ancak unutmayın, bu tür metinler genel bir bilgilendirme amacı taşırlar. Her bebek ve çocuk biriciktir. Bu nedenle olması gereken bir gelişimi bebeğinizde göremediğiniz zaman endişelenmeyin. Bu konudaki en büyük yardımcınız çocuk doktorunuz olacaktır. Düzenli olarak gidebileceğiniz, güvendiğiniz bir doktor bulmak bu nedenle son derece önemlidir.

Fotoğraf ve videoları düzenlemeyi unutmayın:

Aman da aman bebeğiniz ne tatlı, bol bol fotoğraf ve videosunu çekin tamam mı? Çekin ama bunları galerinizde unutmayın. Çocuklar çok hızlı büyür ve çoğu zaman iyi bir görüntü yakalamak zordur. Bu nedenle kaydettiğiniz görüntüleri kategorize ederek iyi bir arşiv hazırlayın. Düzenlediğiniz görseller, yıllar sonra harika birer anıya dönüşecektir.

Dışarı çıkma alışkanlıklarınız tamamen değişecek:

Tamam beş dakikaya oradayım sözü, bebekle birlikte hayatınızdan çıkacak. Çünkü bebeği ve eşyalarını beş dakikada hazırlamak yalnızca bir hayal. İlk zamanlarda gerçekten büyük zorluk yaşayacaksınız. Ancak zaman ilerledikçe bazı kısayollar ve bebeğinizi oyalayacak bazı yöntemler bularak çok daha hızlı bir şekilde hazırlanmayı öğreneceksiniz. Bebeğiniz bir çocuk olduğunda ise işler yine karışabilir ama bu sefer biraz daha tecrübeli olursunuz.

Yepyeni biri olacaksınız:

Ebeveyn olmanın daha sayılamayacak kadar çok zorluğu var ama sayılamayacak kadar çok iyi yönü de var. Sizden bir parça artık ömür boyu sizinle olacak. Eşinizle ilişkiniz farklı bir noktaya gelecek, dijital alışkanlıklarınız değişecek, sıkılmayacaksınız çünkü boş vaktiniz olmayacak, oluşacak sevgi bağı daha önce deneyimlediğiniz hiçbir güzelliğe benzemeyecek. Yani endişe etmeyin, her şey zamanla yoluna girecek.

Ebeveyn olunca hayatınızda neler değişecek sorusunu yanıtladık ve bu yeni süreç hakkında bilmeniz gereken zorlu durumlardan bahsettik. Ebeveyn olmak şüphesiz dünyadaki en güzel duygulardan bir tanesi. Zorlukları da tuzu biberi olsun.