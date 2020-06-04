eFootball PES 2020'nin Ücretsiz Euro 2020 DLC'si Yayınlandı

Euro 2020, koronavirüs nedeniyle ertelense de turnuva heyecanı eFootball PES 2020'ye geldi. Konami, Veri Paketi 7.0 ile turnuvayı ve beraberinde İkonik Anlar Serisi efsanelerini oyuna ekledi.

Koronovirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu sene düzenlenecek olan Euro 2020 organizasyonu, önümüzdeki yıla ertelenmişti. Ancak Konami, eFootball PES 2020 için ücretsiz Euro 2020 DLC'sini yayınlayarak turnuva heyecanını popüler futbol oyununa taşıdı.

eFootball PES 2020'ye gelen Veri Paketi 7.0, Konami'nin FIFA Ultimate Team'e karşılık olarak oyunculara sunduğu MyClub'a taşıdığı 7 yeni İkonik Anlar Serisi efsanesi ile birlikte Euro 2020 turnuvasını oyuna ekliyor. Bununla birlikte, PES 2020'nin Euro 2020'ye özel olarak tasarlanan kutulu versiyonları iptal edildi ve piyasaya sürülmeyecek.

eFootball PES 2020'nin Euro 2020 DLC'si eleme aşamasında yer alan takımlar da dahil olmak üzere toplam 55 takımın tamamını, mevcut kadroları ve formalarıyla oyunculara sunuyor. Turnuvayı, istediğiniz gibi ayarladığınız gruplarda Euro 2020 resmi maç topu ile oynayabiliyorsunuz. Turnuvanın en büyük stadyumlarından Wembley ve St. Petersburg da gerçeğine uygun olarak yeniden tasarlandı.

İkonik bir maç veya andan esinlenerek artırılmış istatistiklerle oyuna gelen yeni MyClub efsaneleri; Dennis Bergkamp, Emmanuel Petit, Robert Pires, Iker Casillas, Guti, Roberto Carlos ve Fernando Morientes oldu. Veri Paketi 7.0, İkonik Anlar Serisinden oyuncular içeren tüm takımlar için Takım Gücü değerlerinin yanlış görüntülenmesine neden olan bir sorunu çözdü. Ayrıca Dereceli maçlarda da Takım Gücü Seviyesi filtresinin düzgün çalışmadığı bir sorun düzeltildi.

eFootball PES 2020'ye gelen Veri Paketi 7.0, oyunu PS4, Xbox One veya PC'de bir sonraki başlatışınızda otomatik olarak inecek. Merak edenler için, gerçek hayattaki Euro 2020 önümüzdeki yaz, 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.