Eğitim sisteminin çokça eleştirildiği günümüzde eğitim kalitesi sıralamasında Türkiye, arka sıralarda yer alıyor.

Ülkemizdeki sık sık değiştirilen eğitim sistemini bir yana bırakırsak geçtiğimiz günlerde yapılan bir eğitim kalitesi araştırmasına göre Türkiye'nin sıralaması pek de iç açıcı gözükmüyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan 'Eğitim Kalitesi 2018' isimli rapora göre Türkiye, 137 ülke arasında 99'uncu sırada yer aldı. Bununla birlikte Katar, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan'ın eğitim sistemi Türkiye'nin önünde yer alıyor. Listedeki birinci ülke İsviçre iken toplam bütçesinin %30'unu eğitime harcayan Singapur ikinci oldu. Listenin üçüncü ve dördüncü sırasındaysa Finlandiya ve Hollanda'yı görüyoruz.

Geçen sene 101. sırada yer alan ülkemiz, bu sene iki sıra öne geçerek Mozambik, Nikaragua, Tanzanya, Etiyopya ve Kamboçya’nın bulunduğu konumdan kendini ne yazık ki kurtaramadı.

Hızla Gerileme ‘4+4+4’lü Yıllarda Daha da Hızlanıyor

Ortalamamız 2009 ve 2012’de biraz yükselmişse de, 2015’te hızlıca bir düşüş yaşandığını belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan'ın açıklamalarıysa şu şekilde: "Bu düşüş, tam da 4+4+4 yasasının kabul edildiği, imam hatip ortaokullarının ve Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin hayatı ile temel din bilgisi gibi üç din dersinin açıldığı, okulların imam hatibe dönüştürüldüğü yıllara denk düşmektedir.”

Umuyoruz gelecek yıllarda Malezya ya da İsviçre gibi ülkelerin eğitim sistemlerini örnek alır ve bu konuda bir nebzede olsa toparlanma gerçekleştirebiliriz.