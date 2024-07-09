Bundan sonra kendi yerine başkasını ehliyet sınavına sokanlar 5 yıl boyunca sınava giremeyecek.

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre direksiyon eğitim dersi sınavları, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen, mevzuata göre onay verilmiş 2 farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılacak. Engelli kursiyerler ise kendisine ait veya temin edeceği ve standartlara ve engel durumuna uygun başka bir araç ile de sınava girebilecekler.

Kurs kayıtlarında yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ibrazı zorunluluğu getirilecek. Sahada yaşanan sorunların çözülmesi ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla kayıt esnasında kurs tarafından kursiyerin fotoğrafı çekilecek, sisteme aktarılacak ve kursiyerin fotoğraf ve bilgilerin kendine ait olduğuna ilişkin teyit alınacak.

Kurslar arası nakil mümkün

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Direksiyon eğitimi dersinin ilk 4 sınavı sonunda başarısız duruma düşenlerden isteyenler, ikinci 4 sınav hakkını kullanmak üzere başka bir kursa nakil yaptırabilecekler. Teorik sınavlarda başarısız olanlar, 3 yıl içerisinde yeniden kursa kayıt yaptırdıklarında teorik eğitim ve sınavlardan muaf olacaklar. Muvazzaf askerlik görevi, hamilelik, doğum veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunanlar, sınav haklarını dondurarak mazeret süreleri bitiminde kalan sınav haklarını kullanabilecek.

Sınavlarda başarı gösteren kursiyerler, elektronik ortamda düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sertifikasını e-Devlet üzerinden alabilecekler. Kurayla belirlenecek güzergâhlarda yapılacak olan uygulama sınavları da 40 dakika sürecek.

Geri park uygulamasında ikinci şans

Daha önce kursiyerlerin yalnızca tek haklarının olduğu koniler arasına geri park konusunda da düzenleme yapıldı. Bundan sonra kursiyerlerin ikinci bir hakları olacak. A1 sınıfı sertifika almak isteyenlere ise yönetmelikte belirlenen direksiyon eğitim ders saatinin yarısı kadar eğitim alarak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavında başarılı olmaları hâlinde A1 sınıfı sertifika verilecek.

Eğitim ve sınav araçlarının yaşları, fabrikada imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılında bir yaşında kabul edilecek şekilde hesaplanacak.

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama komisyonları bundan sonra günde 12 yerine 10 kursiyerin sınavını yapabilecekler. İlçede sınav yapacak sertifika sınavında yeteri kadar direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesinin olmaması durumunda bu sertifika sınıfı için başka ilçelerden görevlendirme yapılabilecek.

Eğitim ve sınavlarda, otomobil sınıfı için dar alanda en fazla üç hamlede geri dönüş yapma ve tali yolda araç kullanma, motosiklet grubu için ise dar alanda dönüş uygulaması gerçekleştirilecek.

Yönetmelik değişikliği kapsamında direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile direksiyon usta öğreticileri, yapılan değişikliklere intibakının sağlanması amacıyla en geç 2 yıl içerisinde hizmet içi tamamlama eğitimine alınacak.

Söz konusu değişikliklerin bazıları 6 ay sonra yürürlüğe girecek.