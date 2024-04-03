Tarihte ilk kez bir otonom otomobil, ehliyet sınavına girdi. Teknolojinin güvenirliğini kanıtlamak isteyen Hyundai, Ioniq 5 modelini sınava soktu. Araç, tam puan almayı başardı.

İlk olarak 2021’de tanıtılan Hyundai Ioniq 5, şirketin en sevilen elektrikli modellerinden biri olmayı başarmıştı. Öyle ki aracın geçtiğimiz yıllarda “Dünyada Yılın Otomobili” ödülünü aldığını bile görmüştük. Model, şimdi ise çok ilginç bir şekilde karşımıza çıktı.

Hyundai Ioniq 5, ABD’de ehliyet aldı. Evet, yanlış okumadınız. Bu model, otonom özellikleriyle ehliyet sınavına girdi ve başarılı oldu.

Ioniq 5, günde sadece 3 kişinin geçebildiği sınavdan tam puan aldı

*Ioniq 5'in ehliyet sınavını geçtiği video.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Motorlu Taşıtlar Dairesi (Department of Motor Vehicles) tarafından ehliyetler veriliyor. Bu kurum, sürücü adaylarını tıpkı ülkemizde olduğu gibi sınavlar gerçekleştiriyor. İşte Ioniq 5 de bu sınavlardan birine giriyor.

Sınava katılan Ioniq 5, normal versiyonlardan farklı olarak bir robotaksi. Yani ABD’nin bazı bölgelerinde gördüğümüz tamamen sürücüsüz taksilere benzer bir sistemi var. Dördüncü seviye otonom sistemi sayesinde tamamen kendi gidebiliyor. Ancak tabii ki hâlâ bir sürücü eşliğinde hareket etmesi öneriliyor.

25 yıldır ehliyet sınavları gerçekleştiren Kandice Jones, Hyundai Ioniq 5 robotaksinin sınavını yaptı. Günde sınava giren 18 kişiden anca 3’ünün geçebildiğini söyleyen Jones, başta Ioniq 5 için şüpheleri olduğunu belirtti. Ancak araç, en sonunda başarılı bir şekilde sınavı geçebildi. Trafiğe çıkmadan fren yapmaya, şerit değiştirirken sinyal vermeden hız limitlerine uymaya kadar her şeyde başarılı oldu ve tam puan aldı.

Videoda aracın Pearl isimli bir görme engelli kadın için test edildiği görülüyor. Hyundai de otonom sürüş sistemlerinin bu tarz durumları olan insanlara yardımcı olacağını düşündüğü için böyle bir şey düzenlemiş. Otonom sistemler hakkında hâlâ şüpheler olduğunu ve kazalar gibi olumsuz haberler geldiğini görüyorduk. Ancak tam istenen seviyelere ulaştıklarında Pearl gibi binlerce insanın ulaşımda yaşadığı sorunlara çözüm getireceği kesin. Umarız hedeflenen noktaya ulaşabilir.