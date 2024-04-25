Bugün pek çok haber kaynağının servis ettiği "uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak" gelişmesi, aslında 9 yıl önce yayımlanan bir düzenlemede duyurulmuştu. Peki başka hangi hastalık ve sağlık sorunları ehliyet almaya engel?

Bugün özellikle de sosyal medyada haber paylaşımı yapan pek çok haber kaynağı, "Artık uyku apnesi olanlar ehliyet alamayacak/yenileyemeyecek" şeklinde bir haber servis ettiler. Ancak gerçek şu ki ilgili düzenleme, 29 Aralık 2015 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış, 1 Ocak 2016 tarihinde de yürürlüğe girmişti.

Resmî Gazete'nin 17 Nisan 2015 tarihli sayısında yayımlanan "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile sürücüler, ehliyetlerini 10 yıl boyunca kullanabilir hâle getirildiler. Bu süreyi dolduran vatandaşların, ehliyetlerini yenilemeleri ve gerekli şartları sağladıklarını ispat etmeleri gerekiyor. İşte 29 Aralık 2015 tarihinde yayımlanan "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de zaten 1 Ocak 2016 tarihinden beri ehliyet alan veya ehliyetlerini yenilemek durumunda olan sürücüler için geçerli.

Peki ehliyet alırken veya yenilenirken hangi sağlık sorunlarına bakılıyor?

Resmî Gazete'deki düzenleme, sürücüler ve sürücü adayları için şu sağlık şartlarının sağlanması gerektiğini söylüyor:

(2) Tabip tarafından, sürücü veya sürücü adayının yapılan genel muayenesinde;



a) İşitme kaybı,

b) Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi, baş dönmesi nedeni olabilecek bir hastalık,

c) Uyku bozukluğu (Obstrüktif uyku apnesi sendromu, gündüz aşırı uyuklama hali),

ç) Malign tümör hikâyesi,

d) Eklem hareketlerinde kısıtlama,

e) Ekstremite noksanlığı,

f) Kas, tendon ve bağ lezyonları,

g) Hipoglisemiye yol açabilecek ilaç kullanılan diabetes mellitus hastalığı,

ğ) Kalp-damar hastalığı (anjinal yakınma, akut koroner sendrom tanısı, angioplasti, kalp yetmezliği, hipertansiyon, bilinç bozukluğuna yol açabilecek ritim bozukluğu, kalıcı pil implantasyonu),

h) Organ yetmezliği (organ nakli geçirilmiş olması, kronik böbrek yetmezliği ve diğer hayati önemi haiz organlarda dekompanse yetmezlik),

ı) Santral sinir sistemi hastalıkları,

i) Periferik sinir sistemi hastalıkları,

j) Epilepsi,

k) Kas hastalıkları (myopati, progresif muskuler distrofi, kas-sinir kavşak hastalıkları),

l) Ruh hastalığı (ağır akıl hastalığı, zeka geriliği, demans, kişilik bozukluğu, ağır davranış bozukluğu),

m) Alkol bağımlılığı,

n) Psikotrop madde bağımlılığı,

o) Görme derecelerinin 5 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun,

ö) Görme alanının uygun,

p) Renk körlüğü (Herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilirler.)

r) Gece körlüğü (tavuk karası), gün içinde yapılan yolculuklar ile sınırlı (gün doğumundan bir saat sonra, gün batımından bir saat önce),

s) Derinlik duyusunun normal,

ş) Pitozis-hemipitozis,

t) Diplopi ve şaşılığı,

u) Blefarospazm, katarakt, afaki, progresif göz hastalığı,

ü) Monoküler görme (snellen eşeli ile görme derecelerinin 5 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun)



olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılır.