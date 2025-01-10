Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı ekran altı Face ID teknolojisini ne zaman çıkarmayı planladığına dair yeni bilgiler geldi. Bu, bizi tamamen ekrandan oluşan iPhone'lara bir adım daha yaklaştıracak.

Yüz tarama kameralarını ekranın altına taşımak ekran gövde oranını artırmak ve çok daha ince çerçeveli bir tasarım sunmak için kullanılan yöntemlerden biriydi. Apple’ın da uzun yıllardır bu teknolojiyi benimseyeceği konuşuluyordu.

Şirketin ne zaman ekran altı Face ID’ye sahip iPhone’ları çıkaracağı belirsizliğini koruyordu. Peki son zamanlarda çıkan kaynaklara göre bu teknoloji ne zaman kullanılmaya başlayacak?

iPhone 18 Pro ile gelebilir

Geçen yıl çıkan iddialarda Apple’ın iPhone 16 ile TruDepth kamerayı ekranın altına taşıyabileceği öne sürülmüştü. Ancak serinin tanıtılmasıyla bu yaşanmadı. Başka iddialarda ise iPhone 17’de gelebileceği konuşulmuştu.

Fakat ortaya atılan son iddialar, bunun da doğru olmadığını söylüyor. Öyle ki güvenilir paylaşımlarıyla tanıdığımız sektör analisti Ross Young’a göre şirket, teknolojiyi Eylül 2026’ya kadar ertelemiş durumda. Yani şu an için ekran altı Face ID’nin iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’ta kullanılmaya başladığını görme ihtimalimiz daha fazla.

FaceID’nin kamera altına taşınmasıyla iPhone’ların Android telefonlara benzeyen delikli bir ekran tasarımıyla gelmesi olası. Dinamik adanın devam edip etmeyeceği ise belli değil. Ayrıca Young, şirketin eninde sonunda hem Face ID’yi hem de ön kamerayı ekranın altına taşıyacağını söylüyor. Bu da ileride çerçevesiz bir iPhone görebiliriz demek.