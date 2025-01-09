iPhone 17 Pro Hakkında Şu Ana Dek Bildiğimiz Her Şey

Apple'ın bu yılın sonbahar aylarında piyasaya süreceği iPhone 17 Pro'ya dair şu ana dek bilinen tüm detayları sizler için derledik.

Daha sonbahar aylarına uzun bir süre olsa da Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisinin yine amiral gemisi modeli olacak olan iPhone 17 Pro için birçok sızıntıya şahit olduk. Bir kısmı söylentilerden ibaret olsa da sizler için iPhone 17 Pro'ya dair şu ana dek bildiğimiz her şeyi derledik.

Daha fazla aliminyum

iPhone 17 Pro modellerinin alüminyum çerçeveye sahip olacağı söylenirken, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro modelleri titanyum çerçeveye, iPhone X ile iPhone 14 Pro ise paslanmaz çelik çerçeveye sahip.

iPhone 17 Pro'nun arka yüzünün yeni bir "yarı alüminyum, yarı cam" tasarıma sahip olacağı düşünülüyor. Çerçevede ise alüminyum ve titanyum kombinasyonu kullanılabilir.

Dikdörtgen kamera ünitesi

Yeni serideki iPhone'ların alüminyumdan yapılmış "daha büyük bir dikdörtgen kamera ünitesine" sahip olması bekleniyor.

Kamera lenslerinin üçgen bir düzende kalması ya da yatay veya dikey olarak yeniden konumlandırılması konusunda da belli başlı söylentiler var.

A19 Pro işlemci

iPhone 17 Pro modellerinin Apple'ın yeni nesil A19 Pro işlemcisini kullanması bekleniyor ve bu işlemcinin TSMC'nin daha yeni üçüncü nesil 3nm süreci ile üretileceği bildiriliyor.

Apple tasarımı Wi-Fi 7 çipi

En az bir iPhone 17 modelinin Broadcom yerine Apple tarafından tasarlanan Wi-Fi 7 çipine sahip olacağı söyleniyor.

24MP ön kamera

Seride yer alacak dört iPhone 17 modelinin de 24MP ön kameraya sahip olacağı söylenirken, tüm iPhone 16 modelleri 12MP ön kamera ile gelmişti.

48MP telefoto kamera

iPhone 16 Pro modellerinde 12MP telefoto kamera yer alırken, iPhone 17 Pro modellerinde 48MP telefoto kamera yer alacağı söyleniyor.

12 GB RAM

12 GB RAM artışının ilk başta sadece iPhone 17 Pro Max için olacağı söylense daha yeni raporlar iPhone 17 Pro'nun da 12 GB RAM ile geleceğini ortaya koyuyor.

RAM'deki bu yükseltme, Apple Intelligence ve çoklu görev performansını artırmaya yardımcı olacak. En yeni dört iPhone 16 modelinde de 8 GB RAM bulunuyordu.

Daha küçük dinamik ada

Şimdilik sadece iPhone 17 Pro Max'i etkileyeceği söylenen yeni bir değişiklik ise Apple'ın Face ID sistemi için bir "metalens" benimsemesinin bir sonucu olarak mevcut Dinamik Ada'nın biraz daha küçültüleceği yönünde.

Şimdilik iPhone 17 Pro'ya dair bildiğimiz her şey bunlarla sınırlı ancak gelecek süreçte ortaya çıkan yeni detayları sizlere aktarıyor olacağız.

Peki sizin iPhone 17 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.