El ve Ayaklarımız Neden Karıncalanır? Bilime Göre Sebebi

Ellerimiz, ayaklarımız başta olmak üzere pek çok uzvumuz karıncalanabilir. Peki bunun neden olduğunu hiç merak ettiniz mi? Parestezi adı verilen bu durumun neden yaşandığını açıkladık.

Yoğun geçen bir günün ardından eve gelip kendinizi hızlıca yatağa attığınızı hayal edin. Öylesine deliksiz uyudunuz ki nasıl yattıysanız aynı pozisyonda kalktınız. Ancak kalktığınızda bir şey fark ettiniz. Sağ kolunuzun içinde sanki yüzlerce karınca geziyor gibi hissediyorsunuz. Daha önce de böyle bir şey yaşadığınız için biraz beklemeye başladınız. Gerçekten de 1 - 2 dakika içerisinde o karıncalanmanın geçtiğini hissettiniz ve günlük hayatınıza geri döndünüz. Daha önce hiç böyle bir olay yaşadınız mı?

Evet, halk arasında karıncalanma hissi olarak bilinen durumdan bahsediyoruz. Günlük hayatta genelde kolumuz, ayağımız gibi uzuvlarımızın üzerine yattığımızda ya da bir ağırlık altında kaldığımızda yaşarız bu karıncalanma hissini. Peki hemen hemen her insanın yaşadığı bu his tam olarak ne? Neden böyle bir şeyle karşılaşıyoruz? Yaşadığımız bu karıncalanma hissi bir sıkıntıya mı işaret ediyor? Bugün sizlere yukarıda bahsettiğimiz soruların cevabını sunacağız.

Neden elimiz ya da ayaklarımızda karıncalanma hissederiz?

Hemen hemen her insanın yaşadığı bir durum olan karıncalanma hissini en sık kolunuzun üzerinde yattığınızda yaşarsınız. Peki bunun hangi sebepten kaynaklandığını biliyor musunuz? "Parestezi" adı verilen bu durumda, sinir tahriş olduğu için beyne fazladan sinyaller gönderir. Bir nevi sinirlerimizle gönderilen sinyallerde bir trafik sıkışıklığı yaşanır ve bizler bunu binlerce iğne batırılıyor ya da karınca ordusu içimizde yürüyor şeklinde hissederiz.

Parestezinin neden yaşandığını daha net bir şekilde açıklamak gerekirse sürekli üzerine yattığınız kolunuzdaki sinirlerin bir süre sonra kendi ağırlığınızla sıkıştığını düşünebilirsiniz. Sinirler sıkışırken, sinire kan aktaran damarlar da sıkışır. Sabit bir oksijen ve glikoza ulaşamayan sinir, uzun süre çalışamaz.

Sabah uyandığımızda normal olarak yeniden hareket etmeye başlarız. Bu hareketimiz sayesinde de sinirin üzerindeki ağırlığı ve damarlardaki tıkanıklık da çözülmüş olur. İşte bu noktada sinir hücreleri tekrardan uyarılmaya başlarlar. Sinir yapıları iyileşmeye başladığında vücudumuzda bir karıncalanma hissi yaşamaya başlarız. Her ne kadar rahatsız edici ve garip bir his olsa da karıncalanma hissi çoğu zaman iyiye işaret olarak kabul edilir. Sinirlerin hayata döndüğünü gösteren kısa süreli bir aşama olan parestezi, daha uzun süreler boyunca devam ediyorsa doktora danışmak gerekebilir.

Karıncalanma hissi ne zaman tehlikeli olmaya başlayabilir?

Yukarıda açıkladığımız parestezi vakaları genel olarak kısa süreli ve zararsızdır. Üzerine yattığınız bir kol, sevdiğiniz insanın ağırlığı altında kendinden geçen bir ayak gibi uzuvlar karıncalanma hissiyle karşılaşabilir. Elbette bu his kısa sürelidir. Bazı durumlarda ise karıncalanma hissi daha uzun süreler yaşanabilir. Hatta bazı insanlarda yıllarca karıncalanma hissi görülebilir. Bunun sebebi sinir hücreleri bir uyku sırasındaki ezilmek yerine ciddi hasarlar alması olarak gösterilir. Örneğin bir kaza sonucu sinirleriniz ciddi bir şekilde yaralanabilir. Bu da sürekli bir karıncalanma duygusuyla yaşamanıza neden olur. Bunlara örnek olarak "Karpal tünel sendromu" örnek gösterilebilir.

Herhangi bir kaza olmadan da sürekli karıncalanma duygusu yaşanabilir. Bunu sık sık yaşayan bireylerin sinir sisteminde bir sorun olması muhtemeldir. Eğer karıncalanma hissini sebepsiz anlarda ve sık sık yaşıyorsanız bir doktora başvurabilirsiniz.

Lokal anestezi aldığım bir ameliyatta uzun süreli bir karıncalanma hissi yaşamıştım.

Daha önce yaşadığım bir ameliyat nedeniyle lokal anestezi almam gerekti. Omuriliğimden yapılan bir iğneyle ayaklarımı hissedemediğim 3-4 saatlik bir dönem geçirdim. Bu noktada yaşadığım şey tam bir his kaybı değildi. Evet, ameliyat sırasında hiçbir acı çekmedim, ancak ayaklarımı çok farklı şekilde hissedebiliyordum. Belime kadar olan bölge sürekli bir karıncalanma halindeydi.

Editörünüz olarak benim yaşadığım bu olayda olduğu gibi pek çok insan lokal anestezi altında olan bölgede karıncalanma hissedebilir. Bu bir diş tedavisi sırasında olacağı gibi anestezinin hangi bölgeye yapıldığına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Bu karıncalanma hissi ilacın etkisi bitince geçecektir. Ancak bu noktada ameliyattan kalan ağrılar sizi karşılayacak.

Bugün sizlere neden karıncalanma hissi yaşadığınızı açıklamaya çalıştık. Peki sizler içeriğimizi nasıl buldunuz? Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında buluşalım.

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