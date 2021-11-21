Elektrikli araçlarda motorların çalışmasını sağlayan bataryalarda karşılaşılan sorunlar zaman zaman ciddi yangınların çıkmasına sebep olabiliyor. Konu üzerine çalışan bir alman firması, elektrikli araçlarda ortaya çıkan yangınlara müdahalede kullanılmak üzere yeni bir itfaiye ekipmanı üretti.

Günümüzde oldukça yaygın kullanılan elektrikli araçlarda karşılaşılan en büyük sorunlardan birinin de batarya setlerinin delinmesi olduğu biliniyor. Batarya setlerinin delinmesiyle, elektrik motorunun çalışmasını sağlayan lityum iyon pillerin yapımında kullanılan yanıcı malzemeler aşırı ısınarak alev alabiliyor. Bu gibi durumlarda yaşanan yangınları söndürmek de oldukça zor oluyor.

Rosenbauer adlı bir yangınla mücadele ekipmanı üretici şirket, özellikle elektrikli araçlardaki batarya yangınlarıyla mücadele etmek için yeni bir itfaiye ekipman parçası üretti. Araçların aküsüne yerleştirilebilen bu ekipman sayesinde tehlikeyle karşılaşıldığı durumlarda olaya hızlıca müdahale edilerek yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Yangın söndürücü araçlara monte ediliyor

Üretici firma, yangın söndürücüyü çeşitli yapılarda test ederek en iyi ve başarılı tasarımla piyasaya sürdüğünü ifade etti. Batarya setlerine su dolduracak şekilde tasarlanan yangın söndürücü, termal kaçıkları durdurmak ve yangını söndürmek için verimli soğutma sağlıyor. Rosenbauer adlı firmanın ürettiği bu ekipman, bir söndürme ünitesine sahip olan elektrikli araçlara özel bir yangın söndürücü. Elektrikli araçların altına yerleştirilerek çalışan yangın söndürücü, itfaiyecilerin akü hücrelerini yaklaşık 25 fit uzaklıktaki mesafede tonlarca suyla doldurmasına olanak tanıyor.

Elektrikli araçlarda şimdiye kadar yapılan çarpışma testlerinde bazen pillerin hemen alev almadığı, olaydan günler sonra yangının çıktığı gözlendi. Üreticiler, bu ekipmanın en büyük faydalarından birinin de aküye monte edilmesiyle tehlike anında devreye girmesi ve şiddetli yangınların önüne geçebilmesi olduğunun altını çizdi.

Almanya’da geliştirilen bu sistem tüm dünyada kullanılabilecek.