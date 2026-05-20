Mercedes, spor otomobili GT'nin tamamen elektrikli versiyonunu tanıttı. Araç, V8'e veda ederken 1165 beygirlik elektrikli motora "Merhaba!" diyor.

Tüm firmalar gibi Mercedes-Benz de elektrifikasyon sürecini son yıllarda iyice hızlandırmış ve bu alanda birçok yeni modeli bizlerle buluşturmuştu. Şimdi ise Mercedes-AMG’yi yeni bir çağa sokan tamamen elektrikli GT modeli resmen tanıtıldı.

Geçtiğimiz yıllarda gördüğümü zAMG GT XX konspet modelini temeline alan yeni tam elektrikli GT 4-Door modeli, hem tasarımı hem de özellikleriyle otomobil meraklılarının çok hoşuna gidecek. Aynı zamanda bu model, AMG GT ailesini elektrikli hâle getirerek bir devrimi de başlatıyor.

Karşınızda tamamen elektrikli Mercedes-AMG GT

AMG GT XX konseptini temeline alan yeni GT modeli, ne kadar güçlü olduğunu gösteren sert ve sportif bir tasarımla geliyor. Ön tarafta bir ışık barı görüyoruz. Ortada Mercedes-Benz logosu yer alan ızgara da dikkat çekiyor.

Gelelim performans tarafına. Yeni elektrikli GT modeli, bu seriden ikonik V8 motorunu kaldırarak bir ilke imza atıyor ve yerini tamamen elektriklim motora bırakıyor. Aracın GT55 versiyonu 815 beygir gücü ve 1800 Nm tork sunabiliyor. GT63 modeli ise tamı tamına 1165 beygir gücü ve 2000 Nm’lik tork ile inanılmaz bir performans vadediyor. GT63, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 2 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 300 km ile sınırlandırılmış.

Mercedes, tamamen elektrikli GT modelinde kendi geliştirdiği özel batarya sistemini kullandığını söylüyor. Araçta 106 kWh’lik batarya bulunuyor. Menzilinin 700 km olduğunu belirtelim. 600 kW hızlı şarj desteğiyle 10 dakikada 460 km menzil sunacak kadar şarj olabiliyor.

İç mekâna geldiğimizde Mercedes’in çoğu modelinde gördüğümüz modern ve teknolojik tasarımı burada da görüyoruz. Ancak elektrikli GT’de tüm odak sürücüye çevrilmiş. Gösterge paneli ve orta ekran direkt sürücüye dönük. Ayrıca yolcu tarafında da bir ekran var. Aracın fiyatınının henüz açıklanmadığını belirtelim.