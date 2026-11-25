Bilim insanları, elektrikli otomobil bataryalarının sadece 4 dakikada tam doluma ulaşmasını sağlayacak yeni bir malzeme geliştirdi.

Benzin istasyonunda depoyu birkaç dakikada doldurup yola devam edebiliyoruz. Elektrikli otomobillerde ise şarj için daha uzun süre beklemek gerekiyor. ABD’deki Rice Üniversitesi’nde çalışan bilim insanları, bu bekleyişi kısa bir kahve molasına indirebilecek bir malzeme geliştirdi.

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Araştırmacıların tek bir elektrik darbesiyle, sadece 0,2 saniyede ürettiği sentetik grafit, bataryaların 4 dakikada şarj olmasının önünü açıyor.

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Petrol atığı, 0,2 saniyede batarya malzemesine dönüşüyor

Telefonlarımızda ve elektrikli otomobillerimizde kullandığımız bataryalarda, enerjinin depolanmasında görev alan grafit adlı bir karbon malzemesi bulunuyor. Ancak grafitin sıkışık yapısı, lityum iyonlarının hareketini yavaşlatıyor. Bu da şarj süresini uzatıyor. Geleneksel grafit üretimi ise çok yüksek sıcaklıklarda uzun süreli ısıtma işlemleri gerektiriyor.

Araştırmacılar, petrol rafinerilerinin ucuz bir yan ürünü olan petrol kokunu az miktarda nikel bileşiğiyle karıştırarak farklı bir yol izledi. Karışıma uygulanan güçlü bir elektrik darbesi, sıcaklığı anlık olarak 2.500 santigrat dereceye çıkarıyor. Böylece ucuz bir atık, yalnızca 0,2 saniyede bataryalarda kullanılabilecek bir malzemeye dönüşüyor.

Nikel, bu işlem sırasında geçici bir inşaat iskelesi gibi çalışıyor. Karbon katmanları arasındaki boşlukları genişleterek lityum iyonlarının daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. İşlem tamamlandığında malzemede kalan nikelin yüzde 99’undan fazlası temizleniyor. Buna rağmen grafit, kazandığı yapıyı ve performans avantajlarını koruyor.

Hem 1.000 şarja dayanıklı hem de yüzde 80 daha ucuz

Hızlı şarj söz konusu olduğunda akla ilk gelen sorulardan biri, bunun bataryanın ömrünü kısaltıp kısaltmadığı. Araştırmacılar, yeni malzemeyi dört dakikalık şarja eşdeğer elektrik akımlarıyla test etti. Malzeme, 1.000 kez sıfırdan yüze şarj edilip boşaltıldıktan sonra bile kapasitesinin yüzde 80’ini korudu.

Ekonomik ve çevresel hesaplamalar da üretim tarafındaki farkı gösteriyor. Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında enerji tüketimi, sera gazı salımı ve üretim maliyetleri yüzde 80’den fazla azalıyor.

Teknoloji henüz laboratuvar aşamasında. Fabrikalarda seri üretime taşınabilirse elektrikli otomobillere geçişi hem daha ucuz hem de daha pratik hâle getirmesi bekleniyor.