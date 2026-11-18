Trafikte her şey yolundayken genelde hiçbir şey düşünmüyoruz. Ta ki biri aniden önümüze kırana, park halindeki aracımıza sürtüp kaçana ya da kavşakta yaşanan bir tartışmada kimin haklı olduğu belirsizleşene kadar... İşte o zaman birkaç saniyelik görüntünün bile ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.

Araç kameraları artık sadece aracın ön camına yerleştirilen küçük cihazlar olmaktan çıktı. Ön ve arka kamerayla iki yönü takip edebiliyor, park halindeyken çevredeki hareketleri kaydedebiliyor, hatta GPS üzerinden hız ve konum bilgilerini görüntüye ekleyebiliyorsunuz. İşte bu yüzden de araç kamerası kullanmak hayat kurtarıcı olabiliyor.

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Peki en iyi araç kamerası markası hangisi? Kamerayı araca göre mi seçmeliyiz? Tüm merak ettilerinizi bu rehberde cevaplıyoruz!

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Araç Kamerasında Çözünürlük, Görüş Açısı ve Gece Performansı Nasıl Değerlendirilir? - 2026

Araç kamerası seçerken ilk baktığımız şey genellikle çözünürlük oluyor. Kutuda "4K yazıyorsa tamamdır" diye düşünsek de iş o kadar da basit değil. Gece görüntüsü, görüş açısı ve lens kalitesi de en az piksel sayısı kadar önemli.

1080p ve 4K Araç Kameraları Arasındaki Fark Nedir?

1080p, yani Full HD çözünürlük yaklaşık 2 MP görüntü sunuyor. 4K çözünürlükteyse bu değer yaklaşık 8,3 MP'ye çıkıyor. Aradaki fark özellikle görüntüyü yakınlaştırdığınızda kendini belli ediyor. Trafikteki bir aracın plakasını veya yol üzerindeki küçük bir ayrıntıyı incelemek istediğinizde 4K modeller daha fazla detay sunabiliyor.

Araç Kamerasında Görüş Açısı Kaç Derece Olmalı?

Önünüzdeki yolu çeken bir kameranın sadece tam karşınızdaki şeridi görmesi yetmez. Sağdan ya da soldan aniden önünüze kıran araçları da kadraja alabilmesi gerekir. Bu yüzden 130 ile 150 derece arasındaki görüş açıları ideal kabul ediliyor. Çok daha geniş açılarda ise görüntünün kenarlarında balık gözü dediğimiz bükülmeler başlayabiliyor. O yüzden bu aralık en dengeli seçenek.

HDR ve WDR Gece Görüntüsünü Nasıl İyileştirir?

Gece yola çıktığınızda karşıdan gelen uzun farlar ya da parlak sokak lambaları kamera görüntüsünü bir anda bembeyaz yapıp patlatabilir. Aynı karede zifiri karanlıkta kalan yerler de vardır. HDR ve WDR teknolojileri tam olarak bu dengesizliği toplar, parlak ışığı kısarken karanlık bölgeleri biraz daha görünür hale getirir. Böylece gece kayıtlarında plakalar parlamaz, çevredeki detaylar kaybolmaz.

Tek Kameralı ve Çift Kameralı Araç Kayıt Sistemleri Arasındaki Fark Nedir?

Araç kamerası alırken önünüze çıkan ilk tercihlerden biri tek kamera mı, çift kamera mı olacağı. Tek kameralı modeller yalnızca aracın önündeki yolu kaydediyor. Çift kameralı setlerde ise ön kameraya ek olarak arka camı takip eden ikinci bir kamera bulunuyor.

Arka Kamera Eklemek Hangi Durumlarda İşe Yarar?

Trafikte başınıza ne geleceği hiç belli olmuyor, sadece önünüzü kaydetmek her zaman yetmeyebiliyor. Özellikle arkadan çarpma durumlarında, takip mesafesi tartışmalarında ya da park halindeyken aracınıza sürtüp kaçanları tespit etmede arka kamera çok işe yarıyor. Sık sık uzun yola çıkıyorsanız veya aracınızı kalabalık açık otoparklara bırakıyorsanız çift kameralı bir sete yönelmek çok daha mantıklı bir tercih olur.

Park Modu Nasıl Çalışır, Aküyü Etkiler mi?

Park modu, kontağı kapatıp araçtan indikten sonra bile kameranın nöbet tutmaya devam etmesidir. Kamera bir sarsıntı, darbe ya da kadrajda bir hareket fark ettiği anda kayda girer. Bazı modellerde ise hafızadan tasarruf etmek için kare hızını düşüren zaman atlamalı (time-lapse) kayıt seçenekleri bulunur.

Güzel tarafı ise park halindeyken aracınıza biri çarparsa veya yakınında şüpheli bir hareket olursa bunu kayda alabiliyorsunuz. Ancak bu özellik çoğu modelde sabit güç bağlantısı veya özel park kiti gerektiriyor. Kamera uzun süre araç aküsünden beslendiği için akü seviyesini koruyan voltaj kesme özelliği önemli.

Kapasitörlü ve Bataryalı Modeller Arasındaki Fark Nedir?

Kameranın içindeki güç birimi de gözden kaçırmamanız gereken bir detay. Bataryalı modeller, elektrik kesildiğinde kendi şarjıyla kısa bir süre daha çalışmaya devam edebilir. Süper kapasitörlü modeller ise enerji depolamak yerine elektrik kesildiği an o son kaydı bozulmadan hafıza kartına yazıp cihazı güvenle kapatmaya odaklanır. Özellikle yazın ön cam arkasında çok ısınan araçlarda kapasitörlü modeller sıcağa karşı çok daha dayanıklıdır.

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70mai, Garmin ve Nextbase Araç Kameraları Nasıl Ayrışıyor?

Araç kamerası denince 70mai, Garmin ve Nextbase öne çıkıyor. Üçü de sürüş sırasında kayıt almaya odaklansa da tasarım, uygulama, bağlantı ve ek özelliklerde farklılaşıyor. Bir yanda fiyat-performans odaklı seçenekler, diğer yanda daha gelişmiş özellikler sunan modeller var.

Marka ve model Çözünürlük Öne çıkan özellikler Kimler için uygun? 70mai M310 Plus 2K 2K Kompakt yapı, temel kayıt özellikleri Bütçe dostu, sade bir çözüm arayanlar 70mai A810S (Set) 4K Ön + Arka Sony STARVIS 2 sensör, GPS, park gözetimi Fiyat-performans dengesinde yüksek kalite isteyenler Garmin Dash Cam X310 4K 140° açı, dokunmatik ekran, sesli komut, Clarity HDR Kompakt tasarım ve pratik kullanım arayanlar Nextbase 622GW 4K 30 FPS 3 inç dokunmatik ekran, görüntü sabitleme, Wi-Fi Ayarları ve videoları doğrudan cihaz ekranından görmek isteyenler Viofo A229 Pro (Çift) 4K Ön + 2K Arka Çift HDR, GPS, çift bant Wi-Fi, tamponlu park modu Hem ön hem arkada keskin detay arayanlar BlackVue DR970X Plus II 4K Ön + Full HD Arka Sony STARVIS 2, süper kapasitör, LTE opsiyonu Üst düzey koruma ve uzaktan erişim isteyenler

70mai ve Xiaomi Modelleri Fiyat Dengesinde Nerede Duruyor?

Türkiye'de fiyat-performans denince akla ilk gelen markalardan biri 70mai. Bütçeyi yormayan M310 Plus 2K, günlük temel kayıt ihtiyacını rahatlıkla karşılıyor. Çıtayı biraz daha yukarı taşımak isterseniz A810S modeli 4K çözünürlük, gece çekimlerinde fark yaratan Sony STARVIS 2 sensör, GPS ve park gözetimi gibi özelliklerle geliyor. A810S'in arka kameralı setini tercih ederek iki yönü birden koruma altına alabilirsiniz.

Bu noktada ufak bir kafa karışıklığını da giderelim: 70mai her ne kadar Xiaomi ekosisteminin bir parçası olsa da ürünlerini kendi adıyla satıyor. Yani kutunun üzerinde doğrudan Xiaomi logosu aramak gibi bir hataya düşmeyin. Piyasada eski Mi Dash Cam 1S gibi Xiaomi logolu modellere denk gelebilirsiniz ama güncel ve bol seçenekli bir seri arıyorsanız bakmanız gereken adres 70mai.

Garmin ve Nextbase Kameraları Hangi Özellikleriyle Öne Çıkıyor?

Garmin, ön camda kaba durmayan derli toplu tasarımları ve sorunsuz arayüzüyle biliniyor. Örneğin Dash Cam X310; 4K kayıt, 140 derece görüş açısı, dahili GPS, Clarity HDR ve 2,4 inçlik bir dokunmatik ekran sunuyor. En güzel yanlarından biri de sesli komut desteği. Sürüş sırasında elinizi direksiyondan ayırmadan kayıt alabiliyor veya fotoğraf çekebiliyorsunuz. Park koruması ve bulut tabanlı bazı ekstra özellikler içinse uygun güç kablosuyla birlikte Vault aboneliği gerekebiliyor.

Nextbase 622GW ise 4K 30 FPS kayıt kalitesi ve sarsıntıları azaltan görüntü sabitleme özelliğiyle dikkat çekiyor. Üzerindeki 3 inçlik geniş dokunmatik ekran, telefon uygulamasını açmaya gerek kalmadan ayar yapmanızı ve çekilen görüntüleri anında cihaz üzerinden izlemenizi sağlıyor. Ekran üzerinden kontrolü sevenler için oldukça pratik bir model.

Viofo ve Blackvue Modelleri Hangi Kullanıcıya Yönelik?

"Bir kere alayım, hem görüntü kalitesi hem de dayanıklılığı üst düzey olsun" diyorsanız Viofo ve BlackVue markalarına bakmalısınız. Viofo A229 Pro'nun çift kameralı versiyonu önde 4K, arkada 2K kayıt yapabiliyor. İki kamerada da HDR desteği, çift bant Wi-Fi ve olay anının öncesini de kaydeden tamponlu park modu bulunuyor.

BlackVue DR970X Plus II ise önde 4K, arkada Full HD kayıt sunan oldukça sağlam bir sistem. Sony STARVIS 2 sensör, süper kapasitör yapısı ve hareket algılamalı park kaydının yanı sıra LTE destekli versiyonlarıyla araca uzaktan bağlanma imkanı da tanıyor. Elbette bu seviyede cihazlar alırken sadece kamera bütçesini değil, doğru kablolamayı ve kaliteli bir hafıza kartını da hesaba katmak gerekiyor.

Thinkware ve Transcend: Alternatif Araç Kamerası Markaları Ne Sunuyor?

70mai ve Garmin kadar sık karşımıza çıkmasalar da Thinkware ve Transcend de araç kamerası pazarında dikkate değer seçenekler sunuyor. Özellikle park gözetimi ve hafıza kartı yönetimi gibi konulara önem verenler bu markaların modellerine göz atabilir.

Thinkware Modellerinde Park Modu Nasıl Çalışıyor?

Thinkware U3000, özellikle aracını sokağa ya da açık otoparka bırakanlar için geliştirilmiş harika park özelliklerine sahip. Önde 4K kayıt yapabiliyor. Üzerindeki dahili radar sensörü sayesinde araç park halindeyken aküyü neredeyse hiç yormadan çevreyi tarıyor. Bir hareket algıladığı an uyanıp kayda başlıyor. Zaman atlamalı kayıt ve enerji tasarrufu modları da cabası. Tabii bu özellikleri kullanabilmek için kutudan çıkarıp cama yapıştırmak yetmiyor; sabit kablo veya OBD-II bağlantısı ile montaj yaptırmanız şart.

Transcend Kameralarında Hafıza Kartı Yönetimi Nasıl?

Transcend DrivePro 250, karmaşık ayarlarla uğraşmak istemeyenler için sade ve kullanışlı bir alternatif. Üretim serisine göre Full HD veya 2K QHD çözünürlük sunuyor. 140 derece görüş açısı, Wi-Fi, GPS ve 2,4 inç renkli ekranıyla temel beklentileri rahatça karşılıyor.

Cihazın park modu, motor kapandıktan sonra darbe ya da hareket algıladığında kısa videolar kaydedebiliyor. Ancak Transcend, bu özelliğin cihazın kendi bataryasını çabuk tüketebileceğini açıkça belirtiyor; yani uzun süreli park kaydı için harici bir güç kaynağı şart. Ayrıca marka, sürekli veri yazıp silen bu cihazlarda sıradan kartlar yerine mutlaka yüksek dayanıklılıklı hafıza kartları kullanmanızı tavsiye ediyor.

Alternatif Araç Kamerası Markalarında Garanti Süreci Nasıl İşliyor?

Cihazın teknik özellikleri kadar nereden aldığınız da önemli. Özellikle yurt dışından bireysel getirilen ya da paralel ithalat olan ürünlerde garanti ve servis süreçleri can sıkabiliyor. Satın almadan önce ürünün Türkiye'de geçerli resmi distribütör garantisi olup olmadığını, faturasını ve servis ağını mutlaka sorgulayın.

Araç Kamerası Fiyatları 2026: Çözünürlük ve Sistem Bazında

Araç kamerası fiyatları çözünürlüğe, kamera sayısına, gece görüşüne ve park modu gibi ek özelliklere göre değişiyor.

Araç Kamerası Ne Kadar?

Giriş seviyesinde işinizi görecek 2K kayıtlı modeller yaklaşık 2.300 TL bandından başlıyor. Örneğin 70mai M310 Plus 2K resmi mağazada 2.299 TL civarında bulunabilirken, 4K çözünürlüklü ve arka kameralı A810S seti 9.299 TL seviyelerine çıkıyor.

Garmin gibi üst segment markalara geçtiğinizde ise rakamlar ciddi oranda yükseliyor. Garmin Dash Cam X310, Türkiye'deki resmi listelerde 38.556 TL civarında yer alıyor. Burada ödediğiniz fark sadece 4K görüntü için değil; gelişmiş yazılım, HDR performansı, sesli komut ve bulut hizmetleri gibi detaylar için.

Çift Kameralı Setler Fiyat Olarak Nasıl Ayrışıyor?

Hem önü hem arkayı çeken setlerde ikinci kamera, uzun bağlantı kablosu ve bazen park kiti de fiyata dahil oluyor. Örneğin Viofo A229 Pro'nun 4K ön + 2K arka kameralı paketi Türkiye'de yaklaşık 12.600 TL civarında satılıyor. Radar destekli park moduna sahip Thinkware U3000'in çift kameralı seti ise 30.600 TL bandında. İki kameralı bir set alırken sadece ön kameranın değil, arka kameranın da çözünürlüğüne mutlaka bakın.

Araç Kamerası Montaj Ücreti Kaç TL?

Sadece ön kamera aldıysanız kablosunu fitillerin arasından geçirip çakmaklığa takmak 15 dakikanızı bile almaz. Ancak "kablolar hiç görünmesin, arka kamera da döşemeden geçsin, park modu için sigorta kutusuna bağlansın" derseniz işi oto elektrikçilere veya montaj servislerine bırakmak en doğrusu.

Genel montaj fiyatları da 1.110 TL ile 12.000 TL arasında değişiyor. Bu aralığın bu kadar açık olmasının sebebi, basit tek kamera kurulumlarıyla lüks araçlardaki çok kameralı ve gizli kablolamalı işlemlerin aynı listede yer alması.

Araç Kamerası Markaları: Kullanıcı Yorumları

Araç kamerası birkaç gün kullanıp rafa kaldıracağınız bir cihaz değil. Her yolculukta çalışması, sıcak havalarda kayıt kesmemesi ve gerektiğinde görüntüyü kolayca bulabilmeniz gerekiyor. Kullanıcı deneyimlerinde de özellikle bu üç konu öne çıkıyor.

Kullanıcılar Hangi Markanın Gece Kaydını Daha Net Buluyor?

Gece çekimlerinde sensör kalitesi her şeyin önüne geçiyor. Kullanıcı deneyimlerinde 70mai A810S, barındırdığı Sony STARVIS 2 sensörü sayesinde karanlık sokaklarda bile aydınlık ve net görüntü vermesiyle övgü topluyor. Viofo A229 Pro hem önde hem arkada sunduğu HDR desteğiyle far parlamalarını iyi yönetirken Thinkware U3000 Super Night Vision 4.0 teknolojisiyle gece park kayıtlarında kullanıcıları memnun ediyor.

Yorumlarda Yaz Sıcağında Isınma Nasıl Değerlendiriliyor?

Araç kamerası ön camın arkasında doğrudan güneş ışığına maruz kalabilen bir noktada çalışıyor. Dolayısıyla yazın araç içindeki sıcaklık arttığında cihazın çalışma sıcaklığı aralığı önemli hâle geliyor. Özellikle park modunu uzun süre açık bırakanların bu konuyu göz ardı etmemesi gerek.

Uzun Yol Sürücülerinin Ortak Önerisi Ne?

Uzun yola sık çıkıyorsanız yalnızca ön kamerayla yetinmek istemeyebilirsiniz. Arka kamerayla iki yönü kaydetmek, GPS ile konum ve hız bilgisini saklamak ve gerektiğinde görüntüleri telefona aktarmak yolculuk kayıtlarını daha kullanışlı hâle getiriyor.

Araç Kamerası Markaları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Araç kamerası seçimiyle ilgili en çok merak edilen soruları da kısa kısa yanıtlayalım.

70mai mi Garmin mi?

Fiyat-performans odaklı, farklı çözünürlük ve kamera seti seçenekleri arıyorsanız 70mai modelleri iyi bir seçenek. Garmin ise X310 gibi modellerinde 4K, GPS, HDR, dokunmatik ekran ve sesli kontrol gibi özellikleri bir araya getiriyor.

Araç Kamerası Kaydı Kaza Durumunda Nasıl Kullanılır?

Olası bir kaza anında ilk yapmanız gereken o anki görüntünün üzerine yeni kayıt yazılmasını önlemek için hafıza kartını cihazdan çıkarmak veya dosyayı uygulamadan kilitlemektir. Orijinal dosyanın bir yedeğini alıp doğrudan sigorta eksperine, polise veya avukatınıza iletin.

Araç Kamerası Hafıza Kartı Kaç GB Olmalı?

Sadece 1080p kayıt alacaksanız 64 GB işinizi görecektir. Ancak 4K çözünürlükte veya çift kameralı bir sistem kullanacaksanız eski kayıtların hemen silinmemesi için en az 128 GB ya da 256 GB tercih etmelisiniz. Almadan önce kameranızın maksimum kaç GB desteklediğine bakın ve mutlaka sürekli yazmaya dayanıklı High Endurance sınıfı kartlar alın.

Araç Kamerası Aküyü Bitirir mi?

Kamerayı çakmaklıktan kullanıyorsanız ve kontağı kapattığınızda çakmaklığın elektriği kesiliyorsa aküye hiçbir zararı olmayacaktır. Ancak park modu için sigorta kutusundan sabit elektrik aldıysanız kamera aküden beslenmeye devam eder. Bunu engellemek için düşük voltaj koruması olan bir park kiti kullanmalısınız; bu kit akü voltajı düştüğü an kameranın elektriğini keserek sabah aracınızın marş basmama riskini ortadan kaldırır.

Not: Fiyatlar Kasım 2026 tarihinde erişilebilen Türkiye mağazaları ve satış sayfalarındaki örnek listelemelerdir. Kamera setlerinin içeriği, kampanya ve stok durumuna göre değişebilir. Montaj fiyatları da araç modeline, kamera sayısına ve kablolama kapsamına göre farklılık gösterir.