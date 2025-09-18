Tümü Webekno
Elektrikli Pick-up KGM MUSSO EV Türkiye’de: İşte Fiyatı

KGM’nin elektrikli pick-up modeli MUSSO EV Türkiye’de satışa çıktı. İlk etapta ise 4x2 versiyonuyla karşımıza çıkıyor.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

**Türkiye’de elektrikli pick-up **seçeneklerine bir yenisi daha eklendi. KGM, MUSSO EV adlı modelini artık Türkiye’de satışa sundu.

KGM MUSSO EV, Türkiye’de 2 milyon 460 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Şu an ise sadece 4×2 versiyonu bulunuyor ve bu model 152 kW (206,9 PS) güç ile 339 Nm tork üretiyor.

KGM MUSSO EV özellikleri

KGM1

MUSSO EV’de 80,6 kWh kapasiteli LFP batarya yer alıyor ve WLTP şehir içi ölçümlerine göre 546 kilometreye kadar menzil sağlıyor. Aynı zamanda 0’dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede çıkabiliyor ve en fazla 162 km/s hız yapabiliyor.

KGM2

Hızlı şarj desteğiyle yüzde 10’dan 80’e yalnızca 36 dakikada ulaşıyor. 11 kW AC şarjda ise bataryanın tamamen dolması yaklaşık 10 saat sürüyor. İç mekânda çift ekranlı kokpit tasarımı ve sekiz hava yastığı öne çıkan detaylar arasında bulunuyor.

KGM3

KGM MUSSO EV, elektrikli pick-up pazarına fiyatı ve menzil seçenekleriyle giriş yaptı. Türkiye’de satışa sunulan modelin ilerleyen dönemde farklı versiyonlarının da gelmesi bekleniyor.

