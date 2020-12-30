Elektrikli Scootera İki Kişi Binene Para Cezası Kesilecek

Özellikle büyük şehirlerde e-scooter kullanımı bir hayli arttı. Kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte e-scooter ve bisiklet kullanımına dair bir kanun, geçtiğimiz günlerde meclise sunulmuştu. Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, birçok önemli detayla birlikte Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, e-scooter kullanan insanların artık birçok detaya dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca belediyeler, scooter ve bisiklet yolu üzerinde çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi, scooter için park ücreti alınmasına karar verildi.
E-scootera iki kişi binenlere para cezası kesilecek
Türkiye’de e-scooter ve bisiklet kullanımının artmasıyla birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu husus üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Bakanlık, son derece çevre dostu olarak gördükleri elektrikli scooter ve bisiklet kullanımı üzerine kapsamlı bir düzenleme getirerek, bazı kurallar belirlemiş oldu.
Yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte alınan kararlar şu şekilde;
- E-scootera iki kişi binenlere cezai yaptırım uygulanacak
- Karayolları Genel Müdürlüğü, güvenlik ve teknik detaylar sağlandığı takdirde yol kenarlarında bulunan banketleri bisiklet yolu olarak işaretleyecek.
- Sadece 15 yaşını bitirmiş kişiler e-scooter ve bisiklet kullanabilecek.
- Otomobil sürücüleri, sağa ve sola dönüşte bisiklet ve e-scooter kullananlara öncelik tanıyacak.
- Bisiklet yolu ve şeritlerinin olduğu yerlerde e-scooter ve bisiklet sürücüleri normal yola çıkmayacak.
- E-scooterın iki elle sürülmesi zorunlu olacak, sırt çantası dışında yük taşınmasına izin verilmeyecek.
- E-scooterlar otoyollarda, şehirlerarası karayollarında ve hız sınırı saatte 50 km’yi geçen yollarda kullanılmayacak.
- Yayalar, yaya kaldırımlarının olmadığı yerlerde sürücüye engel olmamak kaydıyla bisiklet yolunu kullanabilecek.
- Belediyeler, e-scooterlardan günlük 16 kuruş park ücreti alacak.
- Büyükşehir belediyeleri, e-scooter için yol, park, şerit ve şarj istasyonları yapmak üzere görevlendirilecek.
- İlçe belediyeleri kapalı ve açık otopark yapma, işletme ve bunlara ruhsat vermekle yükümlü olacak.