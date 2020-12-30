Elektrikli Scootera İki Kişi Binene Para Cezası Kesilecek

Elektrikli scooter ve bisiklet kullanımını kapsayan yeni bir düzenleme, yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yasaya göre hem e-scooter sürücülerinin hem de belediyelerin dikkat etmesi gereken birçok husus ortaya çıktı. Yürürlüğe göre bundan sonra e-scootera iki kişinin binmesi yasaklandı, kuralı ihlal edenlere para cezası kesilmesine karar verildi.

Özellikle büyük şehirlerde e-scooter kullanımı bir hayli arttı. Kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte e-scooter ve bisiklet kullanımına dair bir kanun, geçtiğimiz günlerde meclise sunulmuştu. Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, birçok önemli detayla birlikte Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, e-scooter kullanan insanların artık birçok detaya dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca belediyeler, scooter ve bisiklet yolu üzerinde çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi, scooter için park ücreti alınmasına karar verildi.

E-scootera iki kişi binenlere para cezası kesilecek

Türkiye’de e-scooter ve bisiklet kullanımının artmasıyla birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu husus üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Bakanlık, son derece çevre dostu olarak gördükleri elektrikli scooter ve bisiklet kullanımı üzerine kapsamlı bir düzenleme getirerek, bazı kurallar belirlemiş oldu.

Yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte alınan kararlar şu şekilde;