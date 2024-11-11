Bilim insanları, periyodik tabloya yeni bir element eklemeye oldukça yakınlar.

Eğitim hayatımızda karşımıza çıkan periyodik tablo, zaman içerisinde genişlemeye devam ediyor. Tabloda yer alan elementlerin bir kısmı doğal olsa da bir kısmı yapay elementlerden oluşuyor ve araştırmacılar da yeni elementler geliştirmek için çalışmaya devam ediyor.

Bu elementlerden biri de 120. element olan Unbiniliyum. Simgesi Ubn ve atom numarası 120 olan bu yapay element şu anda "hipotetik" bir element, yani gerçek bir element değil, daha ziyade "olsaydı böyle olurdu" denilerek tabloda yeri hazırlanmış bir element. Kaliforniya'daki Lawrence Berkeley Uluslar Laboratuvarı'ndan bilim insanları, bu elementi sentezlemeye oldukça yakın.

Titanyum iyonları kullanılıyor

Nükleer bilimci Dr. Jacklyn Gates ve ekibi, geçtiğimiz ay yayımlanan yeni çalışmalarında umut verici yeni bir teknik ortaya koydular. Nötron bakımından zengin bir plütonyum izotopu olan plütonyum-244, süper yüklü titanyum iyonları ile bombardımana tutuldu. Bu bombardıman sonucunda da livermoryum (116. element) ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar şimdi bu yöntemi kullanarak 120. elementi sentezleyebileceklerine inanıyor. Bunun için yapmaları gereken şeyin ise daha ağır bir element -örneğin Kaliforniyum- kullanmak olduğunu düşünüyorlar. Böylece Unbiniliyum sentezleyebilmeyi bekliyorlar.

Gates, bu yöntemin ve daha önce görülmemiş olan bu reaksiyonun, yeni element sentezinden önce test edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Araştırmacılara göre bu yeni yöntem, başarılı olması durumunda süper ağır elementlerin sentezlenmesi için bir yol da açabilir.