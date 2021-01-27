Öğrencileri borsa hakkında bilgilendirmeyi ve tecrübe kazandırmayı amaçlayan SanalBorsam yarışması için geri sayım başladı. Yarışmaya kayıt olmak için son gün 31 Ocak.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan SanalBorsam, Türkiye’nin ilk sanal borsa yarışması olma unvanına sahip. Ücretsiz bir yarışma olan SanalBorsam’da öğrencilere maddi kaygı duymadan borsa deneyimi yaşatmak amaçlanıyor.

SanalBorsam’da yarışmacılara 100.000 TL sanal para verilir ve gerçek borsa değerlerinde bu sanal paranın yükseltilmesi beklenir. Yarışmada dereceye giren katılımcılar; staj, burs, elektronik cihazlar gibi çeşitli ödüllerin sahibi oluyorlar.

SanalBorsam’da Antrenman Ligi, 1-31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilirken; asıl yarışma 1 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Finfree uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Antrenman Ligi’nde amaç, yarışmacıların uygulamayı öğrenmesi ve borsa hakkında bilgi edinmesi oluyor. Antrenman Ligi sona erdiğinde ise tüm değerler sıfırlanıyor ve asıl yarışma başlıyor.

Türkiye’nin ilk sanal borsa yarışması olan SanalBorsam’a katılmak için buraya tıklayabilir ve Finfree uygulamasını indirebilirsiniz. Kayıtlar 1 Şubat tarihine kadar devam ederken; 1 Şubat itibarıyla lige girmek mümkün olmayacak. Daha fazla bilgi almak için sanalborsam.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

SanalBorsam tanıtım videosu