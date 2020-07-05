Elon Musk, En Çok Sevdiği Video Oyunları Açıkladı

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, Twitter üzerinden tüm zaman boyunca en çok sevdiği oyunları açıkladı. Musk’ın açıklamasına göre ünlü CEO’nun hikâye tabanlı birinci şahıs oyunları tercih ettiği görüldü.

Tesla, SpaceX, The Boring Company gibi şirketlerle dünyanın en iyi girişimcilerinden biri kabul edilen Elon Musk, Twitter’da yaptığı paylaşımlarla da adından sık sık söz ettiriyor. Ünlü CEO, bir hayranının kendisine sorduğu “tüm zamanlarda en çok sevdiği video oyunlar” sorusuna 7 tane oyunla cevap verdi.

Oyunlara olan ilgisini hiçbir zaman saklamayan Musk, sosyal medyada da sık sık oyunlara göndermeler yapıyordu. Ünlü CEO, son açıklamasında ise favori video oyunlarını açıkladı. Musk’ın favori oyunları arasında, genel olarak hikâye tabanlı oyunların yer aldığı görüldü.

Elon Musk’ın favori oyunları hangileri

Elon Musk’ın 21 Haziran'da favori oyunları olarak verdiği cevapta, Deus Ex, Half Life 2, BioShock, Mass Effect 2, Fallout 3, Fallout: New Vegas ve Saints Row 4 oyunları yer aldı. CEO, açıkladığı bu oyunları neden sevdiği hakkında detaylı bir açıklamada bulunmadı, ancak önceden yaptığı açıklamalarda oyunlardan bazılarına atıfta bulunmuştu.

Elon Musk’ın seçimlerine baktığımızda, genellikle döneminin en çok beğenilen oyunlarını görüyoruz. Genel olarak hikâye üzerine yoğunlaşan birinci şahıs türüne sahip olan bu oyunların hepsinin eski oyunlar olması dikkat çekti. Görünen o ki Musk, günümüzde çıkan oyunlardan pek de fazla etkilenmemiş.

SpaceX, Tesla gibi milyar dolarlık şirketleri yöneten Musk, bu yoğunluğuna rağmen oyun oynamaya devam ediyor. CEO’nun önceden yaptığı açıklamalarda Blizzard’ın oyunu Overwatch hakkında övgüyle bahsettiğini biliyoruz. Ayrıca NieR: Automata’nın bir hayranı olabileceğini de belirten Musk, bu açıklamalarına rağmen en sevdiği oyunlarda daha farklı oyun isimleri verdi. Peki sizler Musk’ın favori oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.