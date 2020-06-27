Elon Musk'ın Yeni Hedefleri Rockstar Games ve GTA V Oldu

Rockstar Games'in, GTA V'in yeni nesil konsollar için çıkacağını duyurmasının ardından, Tesla CEO'su Elon Musk, yapımcı ve oyunla dalga geçti. Musk'ın Twitter'dan paylaştığı 'meme', oldukça popüler hale geldi.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Twitter'da video oyunlarıyla alay etme alışkanlığına geri döndü. Musk'ın bu seferki hedefi ise hem hayli tanıdık, hem de bir süredir yapılan eleştiriler göz önünde bulundurulduğunda biraz haklı: Rockstar Games ve Grand Theft Auto V. Bu ayın başında, büyük P5 oyunları etkinliğindeki ekranda, Rockstar Games logosu görülmüştü. Bu olunca, çoğu kimse GTA VI ya da en azından Red Dead Redemption Remake, Bully 2, hatta Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil dağıtımını bekledi.

Bununla birlikte kimse beklediğini bulamadı. Oyun severlerin eline geçen, 2021 yılında PS5'e ve Xbox Series X'e gelecek olan GTA V ve GTA Online oldu. Tahmin edeceğiniz gibi, bu duyuru hatırı sayılır eleştirilere ve tabii ki 'meme'lere yol açtı. GTA V, 2013 yılında PS3 ve Xbox 360 için yayınlanmıştı. Oyun daha sonra Xbox One ve PS4'e geldi ve şimdi de, 7 yılın ardından üçüncü nesil konsollar için yayınlanıyor. Görünüşe bakılırsa, Rockstar Games bu aşamada GTA V'in etinden ve sütünden faydalanıyor. Buna hakkı da var: GTA V, Minecraft'ın ardından tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu olmasının yanı sıra, her ay hiç sektirmeden en iyi satan oyunlar arasında yer alıyor.

Elon Musk fırsatı kaçırmadı

Yani bu başarılı satış grafiği düşünüldüğünde, Rockstar Games'in GTA V'i PS5 ve Xbox Series X için yayınlayacak olması pek de şaşırtıcı değil. Elbette, Rockstar Games'in hesaba katmadığı şey, Elon Musk'ın sazı eline alıp Twitter'da yayıncı ve oyunu ile dalga geçeceğini tahmin edememesiydi. Musk'ın, GTA V'in suyunu sıkan Rockstar Games görseli Twitter'da viral hale geldi şu ana kadar 133 bin retweet ve 786 bin civarı beğeni aldı.

Bununla da yetinmeyen Musk, daha sonra bir tweet daha atarak, "'Meme'leri kontrol eden, evreni de kontrol eder" dedi:

Tüm bunlardan önce, Elon Musk'ın aklında bir süredir GTA'nın olduğunu gösteren bir tweet daha atılmıştı. Musk bu tweetinde, "Tesla'da GTA oynayan birinin Tesla çalması sadece bir zaman meselesi" demişti:

Elon Musk, daha önce en sevdiği video oyunları arasında Overwatch, BioShock, Mass Effect serisi, Fallout serisi ve Civilization serisi gibi oyunları saymıştı.